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Проти митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) порушили кримінальне провадження

Війна з московитами / Суспільство 20-янв, 2023, 09:319 prov 3
Проти митрополита УПЦ Московського Патріархату Павла (Лебедя) відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності (ч. 2 ст. 161 КК). Його перевіряють на розпалювання релігійної ворожнечі.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин, передає Бабель. Провадження відкрито за його заявою.
Митрополит Павло під час Різдвяного Богослужіння у храмі Агапіта Печерського називав Предстоятеля ПЦУ Епіфанія «самосвятом» і «бісом», а почесного Патріарха Філарета «розкольником».
«Сьогодні «владні Іроди» відкидають Христа, вбивають не 14 тисяч немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об?єднання вони почали «гоніння» на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне — знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа», — навів слова Павла депутат.

Джерело.
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