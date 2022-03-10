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Від початку війни до ПЦУ з Московського патріархату перейшли 28 громад у 9 областях

Війна з московитами / Новини регіону 26-мар, 2022, 09:429 prov 17
За місяць повномасштабної російської агресії проти України до складу Православної Церкви України з УПЦ Московського Патріархату офіційно перейшли 28 громад. 
Як інформує пресслужба ПЦУ, юрисдикцію на користь ПЦУ змінили парафії у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Київській та Черкаській областях. Зокрема у лоно помісної церкви перейшли громади двох монастирів на Львівщині.
"Настав час зробити вибір – совістю і серцем: ви на боці агресора, безжального вбивці мирного населення чи на боці рідної вам землі, її людей, її Церкви? Не будьте помічниками «русского міра», мовчазними поплічниками Росії. Вчиняйте по-християнськи, на своїй Богом даній землі, будьте зі своїм народом, моліться за наших захисників", – завертається ПЦУ до віруючих, котрі наразі належать до УПЦ Московського патріархату.
Згідно з результатами опитування, більш ніж половина парафіян УПЦ Московського патріархату підтримують розірвання зв’язків з РПЦ. 42% вважають, що про відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може бути мови.
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