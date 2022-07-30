Танки Leopard з Канади прямують до України

Канада відправила до України перший танк Leopard 2. Його завантажили у військово-транспортний літак C-17. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.
«На допомогу Україні їдуть бойові танки», — йдеться у повідомленні.
Міністр оборони заявила, що це перший канадський Leopard 2, який прямує до України. «Підтримка України з боку Канади є непохитною», — додала вона.
Нагадаємо, наскільки відомо, Канада відправить українським збройним силам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.
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