Рівне:

Створення та просування сайтів

Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з Росією, – президент США Байден

Головна / Війна з московитами / Політика 21-янв, 2023, 10:129 prov 0
Президент США Джо Байден, відповідаючи на питання про надання Україні танків Leopard, заявив, що Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з російською армією.
Джерело: CNN
Деталі: Залишаючи захід у Білому домі, Байден сказав, що "Україна отримає всю необхідну допомогу", коли журналіст запитав, чи підтримує він ідею Польщі відправити в Україну танки німецького виробництва.
Що цьому передувало:
  • За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".
  • Президент Володимир Зеленський висловив подяку очільнику США Джо Байдену та американському народу за виділення Україні великого пакета військової допомоги.
Схожі новини
США нададуть Україні передові системи ППО — Байден
Головна / Війна з московитами

США нададуть Україні передові системи ППО — Байден

Третій "Рамштайн": Резніков повідомив, про що домовилися
Головна / Війна з московитами

Третій "Рамштайн": Резніков повідомив, про що домовилися

Франція, США та країни НАТО твердо підтримують захист України від жорстокого вторгнення росії — Джо Байден
Головна

Франція, США та країни НАТО твердо підтримують захист України від жорстокого вторгнення росії — Джо Байден

Ленд-ліз для України: палата представників США схвалила та збільшила суму до 40 мільярдів
Війна з московитами / Україна і світ

Ленд-ліз для України: палата представників США схвалила та збільшила суму до 40 мільярдів

Байден: Ми не збираємося вступати в будь-які переговори без України
Головна / Війна з московитами / Україна і світ

Байден: Ми не збираємося вступати в будь-які переговори без України

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору