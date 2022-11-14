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Байден: Ми не збираємося вступати в будь-які переговори без України

Головна / Війна з московитами / Україна і світ 14-ноя, 2022, 19:009 prov 62
Американський президент Джо Байден назвав звільнення Херсона значною перемогою України. США не братимуть участі ні в яких переговорах без Києва, підкреслив він у коментарі журналістам, прямуючи на саміт G20.
"Перш за все, це була значуща перемога для України, і я не можу не вітати мужність, рішучість і боєздатність українського народу і українських військових. Я маю на увазі, вони справді були приголомшливими", - сказав Байден. 
Президент США зазначив, що Америка і далі допомагатиме ЗСУ зброєю.
"Я чітко дав зрозуміти, що ми продовжимо надавати можливість українському народу захищати себе - і ми не збираємося вступати у будь-які переговори. Нічого без України, це рішення повинна прийняти Україна", - додав Байден.
Джерело.
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