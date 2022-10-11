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США нададуть Україні передові системи ППО — Байден

Головна / Війна з московитами 11-окт, 2022, 08:109 prov 0
Президент США Джо Байден у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні передові системи ППО.
Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у заяві Білого дому.
Зазначається, що Байден під час розмови висловив своє засудження ракетних ударів, завданих росією по Україні, в тому числі по Києву, та висловив співчуття рідним і близьким загиблих і поранених у результаті цих безглуздих атак.
«Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту, включаючи передові системи протиповітряної оборони» — йдеться у заяві.
Президент США також наголосив на своїй постійній взаємодії з союзниками та партнерами з метою продовження накладання санкцій на росію, притягнення росії до відповідальності за її воєнні злочини та звірства, а також надання Україні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги.
Як повідомляла група “ІС”, Байден заявив про крайню жорстокість незаконної війни путіна проти українського народу.
Джерело.
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