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Франція, США та країни НАТО твердо підтримують захист України від жорстокого вторгнення росії — Джо Байден

Головна 02-дек, 2022, 09:389 prov 0
У Білому домі Президент США Джо Байден провів спільну пресконференцію з президентом Франції Емманюелем Макроном. На зустрічі також були присутні міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Про це повідомляє пресслужба Пенагону.
Джо Байден заявив, що Франція, Сполучені Штати, НАТО та інші країни-партнери твердо підтримують захист України від жорстокого вторгнення росії.
«Моя адміністрація побудувала нашу зовнішню політику навколо міцності нашого альянсу, і Франція знаходиться в самому центрі цього зобов’язання», — зазначив президент США.
Він подякував Емманюелю Макрону за те, що Франція прийняла понад 100 тисяч українських біженців.
Емманюель Макрон заявив, що його країна підтримує українські Збройні Сили та цивільне населення, яке протистоїть вторгненню росії. Він зазначив, що Сполучені Штати багато зробили для надання допомоги Україні в сфері безпеки, та додав, що НАТО працює над підтримкою України, оскільки вона має справу з росією та майбутніми зимовими викликами.
«Що стосується мирних переговорів: Україна має вирішувати, коли і чи відбудуться вони», — наголосив Емманюель Макрон.
Джерело.
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