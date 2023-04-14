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Церковне свято 15 квітня: що заборонено і прикмети дня

Головна / Актуально 15-кві, 2023, 10:389 prov 4
15 квітня в православ'ї вшановують святого ієромонаха Тита Чудотворця. Також сьогодні - останній день перед святом Великодня, Велика субота 2023. УНІАН розповідає про звичаї і прикмети і що не можна робити. 
Народне свято 15 квітня 2023 називається Безкормиця, Тит Льодолом.

Церковне свято 15 квітня - день пам'яті Тита Чудотворця

Тит жив у VIII-IX століттях. В юності він вирішив відректися від мирського життя: спочатку став послушником, а потім ченцем в Студійському монастирі поруч з Константинополем. Через деякий час за його спосіб життя, працю і лагідну вдачу Тита зробили пресвітером. За часів іконоборчих гонінь він твердо відстоював шанування православних ікон.
За свою чесноту був наділений даром чудотворення від Бога. Преподобний Тит дожив до глибокої старості й пішов з миром.

Прикмети на 15 квітня

Прикмети цього дня говорять про погоду і врожай:
  • небо ясне і погода хороша - буде тепле і врожайне літо;
  • сильна повінь - до багатого врожаю; 
  • якщо голуби воркують - буде тепло;
  • у небі видно зграї ворон і галок - бути негоді, а якщо граки розліталися - наближається дощ;
  • якщо до цього дня ще лід на річці не зійшов - рибалка навесні буде поганою.
У день Тита Льодолома остаточно ламався лід на річках. У цей день спостерігали: якщо лід пливе по річці - рік буде хорошим, а якщо потоне - складним.

Що сьогодні не можна робити 

У Велику Суботу не дозволяється важко працювати, займатися городом і садом. Ні в якому разі не можна брати в руки молоток і цвяхи - Ісус віддав життя, будучи прикутим до хреста цвяхами.
Не можна скандалити, ображатися, думати про погане, а також співати, танцювати і веселитися, відзначати день народження і весілля. Не можна відмовляти в допомозі. Не рекомендується давати в борг і лягати спати на несвіжу постіль.

Що можна робити 15 квітня

Страсну суботу слід провести в спокої і тиші. Можна піти в храм на службу. У цей день також дозволяється пекти паски і фарбувати яйця. Потрібно попросити вибачення у тих, з ким у сварці. Робіть безкорисливі вчинки і допомагайте тим, хто цього потребує.
Джерело.
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