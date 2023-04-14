Церковне свято 15 квітня: що заборонено і прикмети дня

Народне свято 15 квітня 2023 називається Безкормиця, Тит Льодолом.
Церковне свято 15 квітня - день пам'яті Тита ЧудотворцяТит жив у VIII-IX століттях. В юності він вирішив відректися від мирського життя: спочатку став послушником, а потім ченцем в Студійському монастирі поруч з Константинополем. Через деякий час за його спосіб життя, працю і лагідну вдачу Тита зробили пресвітером. За часів іконоборчих гонінь він твердо відстоював шанування православних ікон.
За свою чесноту був наділений даром чудотворення від Бога. Преподобний Тит дожив до глибокої старості й пішов з миром.
Прикмети на 15 квітняПрикмети цього дня говорять про погоду і врожай:
- небо ясне і погода хороша - буде тепле і врожайне літо;
- сильна повінь - до багатого врожаю;
- якщо голуби воркують - буде тепло;
- у небі видно зграї ворон і галок - бути негоді, а якщо граки розліталися - наближається дощ;
- якщо до цього дня ще лід на річці не зійшов - рибалка навесні буде поганою.
Що сьогодні не можна робитиУ Велику Суботу не дозволяється важко працювати, займатися городом і садом. Ні в якому разі не можна брати в руки молоток і цвяхи - Ісус віддав життя, будучи прикутим до хреста цвяхами.
Не можна скандалити, ображатися, думати про погане, а також співати, танцювати і веселитися, відзначати день народження і весілля. Не можна відмовляти в допомозі. Не рекомендується давати в борг і лягати спати на несвіжу постіль.
Що можна робити 15 квітняСтрасну суботу слід провести в спокої і тиші. Можна піти в храм на службу. У цей день також дозволяється пекти паски і фарбувати яйця. Потрібно попросити вибачення у тих, з ким у сварці. Робіть безкорисливі вчинки і допомагайте тим, хто цього потребує.
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