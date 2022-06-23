«Христос воскрес! Воскресне Україна!» — таке великоднє вітання мали воїни ОУН-УПА.

В Українській повстанській армії важливе місце займали релігійні свята, особливо Різдво та Великдень. До цих свят вони випускали листівки та власну валюту — так звані бофони, якими розраховувалися з місцевим населенням.































Українці не могли собі дозволити мати такі листівки-привітання, їх могли виготовити лише в приватних друкарнях вояки УПА. На Рівненщині друкували вітальні та пропагандистські листівки у Моквинській друкарні. Свідомість - ще одна причина для радянської влади ненавидіти повстанців.