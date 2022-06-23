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«Христос воскрес! Воскресне Україна!» — таке великоднє вітання мали воїни ОУН-УПА.

Головна / історія / Актуально 16-кві, 2023, 08:119 swet 67
В Українській повстанській армії важливе місце займали релігійні свята, особливо Різдво та Великдень. До цих свят вони випускали листівки та власну валюту — так звані бофони, якими розраховувалися з місцевим населенням.












 Листівка: olena-nekora.livejournal.com
Українці не могли собі дозволити мати такі листівки-привітання, їх могли виготовити лише в приватних друкарнях вояки УПА. На Рівненщині друкували вітальні та пропагандистські листівки у Моквинській друкарні. Свідомість - ще одна причина для радянської влади ненавидіти повстанців.
Світлана Коток.
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