АТЕЇЗМ - ще одна гігантоманія срср

Інститут наукового атеїзму Інститут наукового атеїзму — науково-дослідна організація, заснована в 1964 році в москві для координації наукової роботи з атеїзму, - ще одна гігантоманія, яка зазнала абсолютного краху, як теоретично, так і практично. Щороку, особливо перед великими християнськими святами агенти наукового атеїзму збирали величезні, як правило, тригодинні і нудні лекції, на яких виступали наукові співробітники інституту наукового атеїзму. Така процедура була лише на теренах України, білорусії і росії. Мета звісно одна – втлумачити в голови людей, що Бога нема і не може бути. Це ще одна з причин, чому союз проводив політику ізоляції від світу. Адже, коли цивілізований світ визнав нікчемність теорію Дарвіна, або, як одну з теорій походження світу, то в закладах радянської освіти її взяли за догму і на кожному підприємстві висів плакат як у 8 етапів «мавпа розумна», яка тримає камінь, чи палку перетворюється на людину.

Так у 1974 році у страсну п’ятницю (розуміючи, що до цього свята не готуються лише запеклі атеїсти, а усі інші фарбують яйця і печуть паски) по усіх великих містах та районних центрах пройшли звичні атеїстичні «з’їзди». В Омський (росія) державний університет імені Ф. М. Достоєвського — (класичний заклад вищої освіти, який був щойно заснований), запросили не лише студентів, інтелігенцію, а й усіх робочих і звезли протестантських проповідників. Дві години 45 хвилин Єфграф Дулуман, професор атеїзму, марксист доводив, що Бога нема, не було і не може бути. Особливо після того, як Ю.Гагарін облетів Земну кулю і Його там не побачив. Також вчений запевняв, що "злісні буржуазні заздрісники" заздрять союзу на те, що радянська космічна наука вже все вивчила в космосі, а американцям нічого не залишилось вивчати. І, що космос також належить срср. За словами учасників лекції, потрібно було ще і конспектувати слова виступаючого. З висоти сьогоднішніх днів його лекція була дуже примітивною, але тоді йому аплодували в унісон. Підхоплений таким вдалим виступом, не ховаючи емоцій він вигукнув - : «Хто ще бажає виступити, будь ласка!»

Тоді підвівся 74 річний протестант-п’ятидесятник Омської общини і підійшов, трохи човгаючи ногами, до кафедри новенької аудиторії, яка вже влітку того ж року мала прийняти перших студентів. У залі прокотився шум, насмішки, а подекуди і глумливі вигуки. Та коли Кирило Лаврентійович, який закінчив тільки 9 класів середньої школи сказав впевнено і голосно в мікрофон: "Христос Воскрес!". Усі сидячі в залі підвелися і разом проголосили – «Воістину Воскрес!» Ось такою фразою він перекреслив попередню довгу вчену і нікчемну лекцію словоблудія і пустословія.

Сьогодні все дедалі більше звучить, що радянська влада була прихованою сатанинською, адже були страчені чи виморені голодом мільйони жертв і не лише українців за самобутню культуру, мову, звичаї, віру. Мабуть, усі пам’ятають їх символ – п’ятикутна зірка, а прапор – кольору крові, бо сам засновник більшовизму Ленін сказав, що Червона Армія пролила багато крові людей встановлюючи свою владу. Бригадири та агенти пропаганди атеїзму побачили, що не можна так легко відібрати у людини віру, тому вони старалися її підміняти різними комуністичними сурогатами: різними культовими святами, помпезними парадами, лозунгами та плакатами. Та досвід минулого показав, що атеїстична епопея не спосібна подолати духових вартостей людини, якою є віра. І саме останні події показали, як ніколи раніше, що культура українців: віра, мова, звичаї обряди їх етнічно різнить від так званих «братніх народів»…

Світлана Коток, історик