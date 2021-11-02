30 років тому 25 грудня на Різдво впала імперія ХХ століття - СРСР

"Перестройку" вважають головною справою життя М. Горбачова і провідною подією XX століття, що змінила хід історії та вплинула на різні фактори і процеси в світі (поруч із Жовтневою революцією та перемогою над фашизмом). 25 грудня 1991 року, коли весь світ з давних-давен святкує Різдво – сталася дуже значима і надзвичайна подія для усього світу: впав, мега-проект комуністичної пропаганди - Радянський Союз.

(Цьогоріч 30 річчя з часу даної події).

Насправді М. Горбачов намагався виправити скривлений хребет соціалізму та мав щирі бажання врятувати Союз від розвалу. Однак, процес не можна було вже зупинити, адже падіння було передбаченим задовго. З самого початку появи цієї країни на карті - проти її працювали країни, політичні об'єднання та цілі інституції. Так, у 1977 році, коли на міжнародній арені СРСР одягав маску справедливості та непорочності, насправді в державі переслідувалися дисиденти, інакомислячі та люди за релігійними переконаннями, в одній з церков ХВЄ прозвучало пророцтво, що «система рухне, як карточний домік без жодного пострілу, бо безбожників справа загине».

Мало хто вірив тоді в таке, адже ідеологічна кампанія була на піку своєї могутності, але, разом з тим, хиталися достатньо відчутно економічні підвалини застою. Тоталітарна машина, де за примхою чи хворобливою психікою Диктатора, що перемолотила мільйони невинних жертв: інтелігенції, вчених і талановитих людей за релігійними переконаннями, мільйонні жертви голодоморів – не мала права на існування. Це заявив премєр-міністр Британії У. Черчіль, який називав СРСР причиною початку протистояння та холодної війни в світі. Також у своєму виступі перед Національною асоціацією євангелістів США у Флориді 8 березня 1983 Рейган публічно назвав СРСР «Імперією зла» (а також «центром Зла в сучасному світі») і оголосив своїм головним завданням боротьбу з ним до переможного кінця. Адже сам Рейган був баптистом і знав стан речей щодо переслідування віруючих та кількість відбування покарання за переконання. Про це звучало неодноразову на переговорах між двома лідерами на вищому рівні. До Радянського Союзу «імперіями зла» американські публіцисти та літератори називали Римську імперію в період до прийняття християнства, Галактичну Імперію тощо. Мало хто вірив тоді в таке, адже ідеологічна кампанія була на піку своєї могутності, але, разом з тим, хиталися достатньо відчутно економічні підвалини застою. Тоталітарна машина, де за примхою чи хворобливою психікою Диктатора, що перемолотила мільйони невинних жертв: інтелігенції, вчених і талановитих людей за релігійними переконаннями, мільйонні жертви голодоморів – не мала права на існування. Це заявив премєр-міністр Британії У. Черчіль, який називав СРСР причиною початку протистояння та холодної війни в світі. Також у своєму виступі перед Національною асоціацією євангелістів США у Флориді 8 березня 1983 Рейган публічно назвав СРСР «Імперією зла» (а також «центром Зла в сучасному світі») і оголосив своїм головним завданням боротьбу з ним до переможного кінця. Адже сам Рейган був баптистом і знав стан речей щодо переслідування віруючих та кількість відбування покарання за переконання. Про це звучало неодноразову на переговорах між двома лідерами на вищому рівні. До Радянського Союзу «імперіями зла» американські публіцисти та літератори називали Римську імперію в період до прийняття християнства, Галактичну Імперію тощо.

Несподівано для усіх на політичній арені появляється порівняно молодий генсек, який не визнавав підготовлених текстів і промов – Михайло Горбачов. Він мав свою думку, позицію та переконання, які сформувалися в нього з дитинства та на основі знань, що насправді робилося за кулісами. Саме він зробив неймовірний подарунок на Різдво політичним лідерам Заходу, та власне, і для народів світу. Його внутрішня політика та зовнішньополітичний курс значно відрізнявся від усіх попередників. Найперше – це була нелицемірна, пряма та відкрита людина, яка реально оцінювала стан, в якому опинилися усі сфери життя республік. Також він вважав, що такий стан речей на міжнародній арені не може більше існувати, бо Третя світова нікому не потрібна. Він відкрито заявив про те, що гонка озброєнь послабила економіку країни і продовжує її падіння. Це йому було відомо з перших уст, бо в політичних кругах Михайло Сергійович був давно. Від самого початку зверхня та антигуманна політика наддержави йому була неприйнятна: переслідування за релігійними переконаннями та інакодумство, цензуру вважав дикунством. Про нелюдську політику совєтів та обдирання села знав з дитинства.

Перший і останній президент СРСР має українське коріння, так як мати його була українкою. Народився в селі Привольне (зараз Красногвардійський район Ставропольський край), у селянській сім'ї. Батько — Горбачов Сергій росіянин. Під час голоду 1932—1933 років село дуже постраждало, зокрема, троє з шести дітей Андрія Мойсеєвича Горбачова (діда політика) померли, а його в 1934 році за відмову вступати до колгоспу арештували й засудили на заслання в Сибір, де рік провів на лісоповалі під Іркутськом. Дружина Степанида залишилась з двома дочками (Анастасією, Олександрою) й сином Сергієм. Мати — Гопкало Марія Пантиліївна українка. Працювала ланковою в колгоспі, не знала грамоти, була набожною, у покутті влаштувала іконостас, любила співати українських пісень. У дитинстві Михайло спочатку розмовляв українською (троюрідний брат Іван Рудченко називав його «хохляк»). Із 13 років періодично поєднував навчання в школі із роботою в МТС і в колгоспі. Із 15 років працював помічником комбайнера машинно-тракторної станції. Пройшов шлях від роботи на полі в колгоспі до працівника прокуратури після закінчення юридичного факультету університету імені Ломоносова.

Президент СРСР 1990–1991 проводив ліберальні реформи всередині країни, які призвели до появи багатопартійності; спробував обмежити гонку озброєнь.

Нагороджений Нобелівською премією миру 1990 року за політику «від конфронтації до співробітництва».

Перебуваючи на вершині влади, Горбачов проводив численні реформи і кампанії, які в подальшому привели до ринкової економіки, знищення монопольної влади КПРС і розпаду СРСР. Бо диктатура та репресивна політика компартії йому відома не з книг – від неї постраждала його особисто родина. І хоча оцінка діяльності Горбачова і досі суперечлива: консервативні політики критикували його за економічну розруху, розвал Союзу та інші наслідки перебудови; радикальні політики критикували його за непослідовність реформ і спробу зберегти колишню центрально-плановану економіку і соціалізм, - багато радянських, пострадянських та зарубіжних політиків і журналістів вітали реформи Горбачова, демократію і гласність, закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини. Оцінка діяльності Горбачова за кордоном колишнього СРСР носить більш позитивну оцінку, якого визнали людиною № 1 у ХХ столітті за його кроки. Справді, одна людина зробила радикальний поворот у своїй країні та у світі в цілому.

Перебудова з чергуванням нерішучих і різких заходів і контрзаходів з введення або з обмеження ринкової економіки і демократії (кроки від соціалізму до капіталізму);

Реформа влади, запровадження виборів до Верховної Ради та у місцеві Ради на альтернативній основі (демократія справжня, а не декларативна та командна);

Повернення з політичного заслання радянського вченого і дисидента, лауреата Нобелівської премії А. Д. Сахарова, припинення кримінальних переслідувань за інакомислення (члени родини політика постраждали від таких репресій);

Гласність, фактичне зняття партійної цензури на засоби масової інформації та твори культури ( діячі культури почали виймати твори з під столу);

Реформа КПРС, яка призвела до утворення всередині неї кількох політичних платформ, а в подальшому — скасування однопартійної системи і зняття з КПРС конституційного статусу «керівної і спрямовуючої сили» ( сам генсек розумів гнилість та неперспективність компартії, адже соцмодель себе вичерпала);

Реабілітація жертв сталінських репресій, не реабілітованих раніше за Хрущова (вважав злочином та недопустимістю переслідування людей за релігійними переконаннями, бо сам отримав задатки вір в родині);

Ослаблення контролю над соціалістичним табором (доктрина Сінатри), що призвело, зокрема, до зміни влади в більшості соціалістичних країн, об'єднання Німеччини, закінчення холодної війни (останнє в США зазвичай розцінюється як перемога американського блоку (вважав свинством втручання у внутрішні справи інших народів);

Припинення війни в Афганістані і виведення радянських військ ( з самого початку війни вважав конфлікт у мусульманській країні чужим для союзу).