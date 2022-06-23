Рівне:

Створення та просування сайтів

Засяє світло справедливості: Зеленський привітав українців з Великоднем

Головна / археологія - релігія / Суспільство 16-кві, 2023, 09:079 prov 7
Президент нагадав, що Великдень – це свято відродження і відновлення справедливості.
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем і провів паралель між воскресінням Христа і відродженням України.
"Ми відзначаємо сьогодні свято Воскресіння Господнього. Його головним символом є перемога: перемога добра, перемога правди, перемога життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень. Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні – щоб Україна перемогла", — сказав президент.
Зеленський підкреслив, що після перемоги над усіма українськими територіями засяє "світло справедливості".
"Це світло відродження. Відбудова того, що знищив і понівечив окупант. Відбудова нашої прекрасної країни, яка в майбутньому стане ще прекраснішою. Це світло істини й правди. Торжество закону й правосуддя", – заявив голова держави.

Великдень в умовах війни

Цього року Великдень знову проходить в умовах воєнних обмежень. Через комендантську годину в традиційні великодні заходи довелося внести корективи. Вірянам дозволили бути присутніми на нічних богослужіннях, але з умовою, що вони залишаться всередині храмів і не будуть виходити на вулицю до ранку.
Крім того, в ряді регіонів громадянам заборонили відвідувати кладовища в рамках великодніх поминальних заходів. Ці обмеження стосуються прифронтових регіонів і тих районів, які раніше були звільнені від російської окупації. Причина - велика кількість мін і боєприпасів, які залишаються в цих місцях.
Джерело.
Схожі новини
Зеленський: може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом
Головна / Війна з московитами / Політика

Зеленський: може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом

Зеленський: Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось – жодного
Головна / Війна з московитами

Зеленський: Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось – жодного

Зеленський привітав захисників і захисниць: "Ви б'єтеся за Україну"
Головна

Зеленський привітав захисників і захисниць: "Ви б'єтеся за Україну"

Зеленський спрогнозував, коли Україна може стати членом Євросоюзу та НАТО
Головна / Україна і світ

Зеленський спрогнозував, коли Україна може стати членом Євросоюзу та НАТО

Зеленський став людиною 2022 року за версією Financial Times
Головна / Війна з московитами / Політика

Зеленський став людиною 2022 року за версією Financial Times

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору