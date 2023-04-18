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ДБР розслідує факти знущання офіцера з військовослужбовця на Івано-Франківщині

Новини регіону / Івано-Франківська область 19-кві, 2023, 07:389 prov 0
Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, сьогодні з’явилося на одному з українських телеграмканалів. 
Працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого.
Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.
Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Наразі офіцеру готується повідомлення про підозру за цією статтею.
Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.
Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Джерело.
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