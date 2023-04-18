ДБР розслідує факти знущання офіцера з військовослужбовця на Івано-Франківщині

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, сьогодні з’явилося на одному з українських телеграмканалів.Працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого.Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Наразі офіцеру готується повідомлення про підозру за цією статтею.Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.