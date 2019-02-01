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На Івано-Франківщині СБУ викрила військовослужбовця на хабарі

Івано-Франківська область 01-лют, 2019, 14:009 prov 52
Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі офіцера відділу морально-психологічної роботи однієї з військових частин Івано-Франківщини.
Оперативники спецслужби встановили, що жінка вимагала тисячу вісімсот доларів США у військовослужбовця за не притягнення його до відповідальності за самовільне залишення розташування частини.
На Івано-Франківщині СБУ викрила військовослужбовця на хабарі

Співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області задокументували отримання офіцером першої частини неправомірної вигоди у сумі триста доларів.
Правоохоронці затримали зловмисницю на одній із вулиць Києва згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання від посередника другої частини хабара у розмірі півтори тисячі доларів.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Прес-центр СБ України.
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