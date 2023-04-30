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Жителька Тернопільщини переказала всі заощадження псевдобанкіру

Новини регіону / Тернопільська область 01-травня, 2023, 19:399 prov 31
Майже сімдесят п’ять тисяч гривень перерахувала мешканка Чорткова на рахунок афериста. Жінка повірила додзвонювачу й сама «поповнила кишені» пройдисвіта.
Заявниця розповіла, що до неї зателефонував невідомий й представився співробітником фінансової установи. Він повідомив, що невідомі особи намагаються зняти з її карткового рахунку всі гроші. Аби убезпечити заощадження їх необхідно переказати на новий створений рахунок. Жінка без роздумів здійснила транзакцію й в результаті чого втратила 74881 гривень.
За фактом шахрайства працівники територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправного.
Правоохоронці застерігають жителів області, не довіряти невідомим. Запам’ятайте: працівники фінансових установ, ніколи ні за яких обставин не телефонуватимуть своїм клієнтам та не будуть дізнаватись особисту інформацію. Всі дані, якими ви володієте, щодо вашого електронного гаманця є конфіденційною інформацією.
Не повідомляйте, пін-коди від електронних гаманців. Не виконуйте за вказівками злочинців дії з терміналами та банкоматами. Ви самі того не розуміючи, замість отримати, переведете кошти на інші рахунки, які потім зникають безслідно. У шахраїв на меті лише одне, легко збагатитися за ваш рахунок.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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