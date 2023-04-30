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На Львівщині судитимуть директора держпідприємства – вимагав 1 млн грн хабаря

Новини регіону / Львівська область 01-травня, 2023, 19:419 prov 34
Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора державного підприємства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачений вимагав від підприємця 1 млн грн хабара за нестворення перешкод під час оренди складів на об’єкті, де зберігаються товарно-матеріальні цінності державного резерву.
У разі відмови заплатити йому «відкат», директор обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору і відпуску товарів зі складу, які потерпілий вже розмитнив.
Службовця затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 тис грн.
Наразі чоловіка відсторонено від займаної посади.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області. 
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури.
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