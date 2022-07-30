Посадовицю держпідприємства підозрюють у вимаганні коштів за безкоштовне житло для тимчасово переміщених осіб

За процесуальне керівництво Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру виконувачу обов’язків головного бухгалтера оздоровчо-лікувального комплексу державного підприємства регіону за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України).Слідством встановлено, що посадовиця структурного підрозділу одного з держпідприємств Львівщини організувала протиправну схему вимагання оплати з внутрішньо переміщених осіб за проживання в санаторії, який повинен був приймати та селити людей безкоштовно. Так, жінка мала сприяти в поселенні та не створювати при цьому штучних перешкод.В подальшому, з метою приховування злочинної діяльності, остання складала та видавала потерпілим, від військової агресії людям, сфальсифіковані квитанції про оплату послуг проживання на території підприємства.Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантці та встановлюється причетність інших осіб.Заходи з викриття проводились прокуратурою спільно зі слідчими слідчого Управління ГУ НП у Львівській області за матеріалами співробітників УСБУ у Львівській області.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.