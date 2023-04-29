Рівне:

Створення та просування сайтів

На Волині завідувачку державної установи судитимуть за вимагання неправомірної вигоди

Новини регіону / Волинська область 30-кві, 2023, 09:099 prov 0
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) завідувачкою Ковельського районного відділення однієї з державних установ Міністерства охорони здоров'я України.
За даними слідства, посадовиця вимагала та одержала  від громадянина грошові кошти в сумі 600 доларів США за прийняття рішення про безперешкодне надання в оренду одного з приміщень очолюваної нею установи.
Досудове розслідування: Головне управління Національної поліції у Волинській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
  Пресслужба обласної прокуратури.
Схожі новини
800 доларів США неправомірної вигоди за оформлення групи інвалідності – повідомлено про підозру лікарю-офтальмологу
Новини регіону / Хмельницька область

800 доларів США неправомірної вигоди за оформлення групи інвалідності – повідомлено про підозру лікарю-офтальмологу

Вимагав і отримав хабар за надання довідки про встановлення групи інвалідності – на Закарпатті підозрюють лікаря
Новини регіону / Закарпатська область

Вимагав і отримав хабар за надання довідки про встановлення групи інвалідності – на Закарпатті підозрюють лікаря

Посадовицю держпідприємства підозрюють у вимаганні коштів за безкоштовне житло для тимчасово переміщених осіб
Новини регіону / Львівська область

Посадовицю держпідприємства підозрюють у вимаганні коштів за безкоштовне житло для тимчасово переміщених осіб

Заперечував збройну агресію та підтримував дії рф - за колабораційну діяльність судитимуть дубенчанина
Рівненська область / Новини регіону

Заперечував збройну агресію та підтримував дії рф - за колабораційну діяльність судитимуть дубенчанина

У Хустському районі судитимуть колишнього голову сільської ради
Новини регіону / Закарпатська область

У Хустському районі судитимуть колишнього голову сільської ради

Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору