В області визначили кращих журналістів та кращі медійні видання 2023 року

Другий рік поспіль День журналіста в Україні відзначається в умовах війни.

Напередодні Дня журналіста, голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш зустрівся з медійниками. Це люди, які мають великий досвід роботи в місцевій журналістиці: працівники редакцій районних ЗМІ, фотокореспонденти, викладачі медійних дисциплін, багаторічні члени Національної спілки журналістів України.

- Суспільство завжди прагнуло отримувати інформацію про найважливіше. І саме журналісти - це ті люди, які покликані оперативно та фахово подавати цю інформацію. Особливо в часи змін та перетворень. Тому вдячний кожному з вас за те, що більшу частину свого професійного життя ви робите новини або навчаєте їх творити, за те, що привертаєте увагу суспільства і влади до важливих тем. Все це і є наш інформаційний фронт, який допомагає наближати перемогу! – наголосив Андрій Карауш.

Саме журналістика в час війни стала однією з тем, яку обговорили з військовим журналістом, підполковником ЗСУ Віктором Шубцем. Обмінялися думками щодо інших, важливих для Рівненщини ініціатив, які запроваджує обласна рада. Це поширення соціального менеджерства в громадах, розвиток позашкілля, запровадження в усіх закладах освіти предметів морально-етичного спрямування, таких як християнська етика.

- Християнські цінності – це те, що вирізняє українців з-поміж інших народів, ідентифікує нас як націю. Адже саме українці одними з перших серед європейців прийняли і поширювали християнство на континенті. І це те, що єднає нас з Європою і, водночас, те, що нас вирізняє, зберігаючи українську самобутність. А це надважливо. Надто тоді, коли росія розв'язала повномасштабну війну саме задля того, щоб знищити нас як націю, - поділився думками Андрій Карауш.

А напередодні свята відбулися урочистості в обласному центрі. НСЖУ проводить щорічно конкурси на кращі видання та кращих журналістів. Цьогоріч кращим регіональним періодичним виданням вже вкотре визнали газету «Сарненські новини» - головний редактор Світлана Ляшко.

«Кращий громадський кореспондент – 2023» - стала заступник директора Тинненського ліцею, голова постійної депутатської комісії Немовицької сільської ради з питань освіти, медицини, культури та соціального розвитку села Світлана Коток, яка перемогла в обласному Конкурсі, посівши І місце.

Світлана Іванівна протягом року опублікувала 201 публікацію на теми волонтерства, війни в Україні, а також висвітлювала події на освітянську, історичну та релігійну тематику у пресі всеукраїнського, обласного та регіонального рівнів.

Нагородження відбулося минулої п’ятниці на урочистостях з нагоди Дня журналіста в Рівному. Програма яких включала відкриття та освячення меморіальної дошки відомим журналістам у Млинові. На цю подію прибули близько трьох десятки керівників друкованих засобів масової інформації Рівненщини, Волині і навіть сусідньої Польщі, ветеранів журналістики.

З вітальними словами звернулися до присутніх - голова Рівненської обласної організації НСЖУ, заслужений журналіст України Дмитро Тарасюк, очільник Волинської обласної організації НСЖУ Михайло Савчак, головний редактор газети «Вільне слово» Андрій Бабінець, журналіст газети «Перспектива» Хмельницької АЕС Олександр Шустерук, головний редактор Млинівської газети «Гомін і К» Віталій Тарасюк, настоятель Млинівського Свято-Михайлівського храму митрофорний протоієрей Тарас Варварук.