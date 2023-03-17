Рівне:

Створення та просування сайтів

США схвалили надсилання в Україну літаків F-16 з Данії та Нідерландів

Головна / Війна з московитами 18-сер, 2023, 07:059 prov 43
Сполучені Штати схвалили надсилання винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання пілотів, повідомила 17 серпня агенція Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника.
Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі.
Данія та Нідерланди, які очолюють коаліцію з навчання українських пілотів, нещодавно попросили таких американських рішень. Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм данським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені, сказав чиновник.
«Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами», – сказав Блінкен у листі, копію якого бачила агенція Reuters.
За його словами, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні «повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання».
Президент США Джо Байден схвалив програму підготовки українських пілотів на F-16 у травні, але поки що не названо терміни постачання військових літаків.
radiosvoboda.
Схожі новини
Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткові кошти для України
Головна / Війна з московитами / Україна і світ

Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткові кошти для України

США підтримуватимуть Україну для гарантії стратегічної поразки Путіна – Блінкен
Головна / Війна з московитами

США підтримуватимуть Україну для гарантії стратегічної поразки Путіна – Блінкен

Сума нового пакету військової допомоги від США складе 400 мільйонів доларів — Reuters
Головна / Україна і світ

Сума нового пакету військової допомоги від США складе 400 мільйонів доларів — Reuters

"Ознака провалу РФ": Блінкен про псевдореферендуми Кремля на окупованих територіях
Головна / Війна з московитами / Україна і світ

"Ознака провалу РФ": Блінкен про псевдореферендуми Кремля на окупованих територіях

Зеленський попросив сенаторів США "закрити небо" над Україною
Війна з московитами

Зеленський попросив сенаторів США "закрити небо" над Україною

Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору