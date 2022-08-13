Мільярди — до бюджету. Як боротьба з корупцією наближає перемогу

Актуально 21-сер, 2023, 16:209 prov 0

Викриття масштабної корупції у Верховному суді чи махінацій у Фонді держмайна —за останні півроку Україну сколихнула низка гучних викриттів у різних гілках влади. Сума коштів, конфіскованих у топ-корупціонерів, сягнула сотень мільйонів гривень. Але куди далі потрапляють ці гроші? Та що, крім фінансових надбань, дають державі успішні антикорупційні справи, —з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

1,7 мільярда гривень — економічний ефект від діяльності НАБУ

Якщо пригадувати найгучні викриття цього року, першою можна згадати справу заступника міністра розвитку громад: чиновника схопили на отриманні 400 тисяч доларів хабара. Це трапилося в січні, а вже у березні на країну чекало нове гучне розслідування. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Впродовж 2019-2021 років зловмисники заволоділи понад 500 мільйонами гривень коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". А сума неправомірної вигоди,яку отримали за весь час, становить понад 2 мільярди гривень. У травні країну вразила справа голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого затримали на рекордному хабарі — 2,7 мільйонів доларів. Гроші Князєв отримав від власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго за ухвалення Верховним судом рішення, яке було вигідним Жеваго.

Як розповів в Медіацентрі Україна — Укрінформ директор НАБУ Семен Кривонос, економічний ефект від діяльності антикорупційного бюро лише у першому півріччі цього року сягнув майже 1,7 мільярда гривень. Йдеться не тільки про кошти, конфісковані судом у корупціонерів, а й про гроші, які повернули до бюджету внаслідок діяльності відомства. “Ця сума перевищує витрати на НАБУ, передбачені у державному бюджеті”, — зазначив Кривонос.

А загалом відшкодування збитків в межах кримінальних проваджень НАБУ та САП з 2015 року до 30 червня 2023 року сягнуло вражаючих 6,7 мільярда гривень.

За конфісковані кошти знищують окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення, Сили оборони України отримали майже 2 мільярди гривень завдяки НАБУ і САП, з них 662 мільйони — лише за перше півріччя цього року. Водночас, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко зазначив, що кошти: і конфісковані, і сплачені обвинуваченими за результатами угод,спрямовують безпосередньо на ліквідацію окупантів на фронті.

“Кошти, спрямовані САП в цьому році, були одним з перших джерел фінансування проєкту “Армія дронів”, платформи UNITED 24. Дрони, закуплені за ці кошти, вже перебувають на полі бою, вони знищують як і ворожу техніку, так і самих окупантів”, — розповів Клименко.

Корупції немає місця під час війни

За перше півріччя 2023 року НАБУ скерувало до Вищого антикорупційного суду 58 обвинувальних актів стосовно 147 осіб, що є рекордним показником діяльності. “І враховуючи наші тенденції, наші показники в майбутньому, я беру на себе сміливість сказати, що 2023 рік буде найрезультативнішим за всі 8 років діяльності НАБУ та САП», — наголосив керівник САП Олександр Клименко.

В свою чергу, директор НАБУ Семен Кривонос додав, що пріоритетними напрямками діяльності антикорупційних відомств сьогодні є оборонна сфера та сфера відновлення, енергетика. “В умовах війни, ми абсолютно переконані, що корупції — немає місця”, — наголосив він.

Оксана Коваль,

медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю.