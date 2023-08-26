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Українець Усик переміг Дюбуа та захистив чемпіонські титули

Україна і світ / Спорт 27-сер, 2023, 08:419 prov 0
Бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа пройшов у Польщі. На його кону стояли п'ять поясів українця, у тому числі три основні титули (WBA, WBO, IBF) у надважкій вазі.
Український боксер Олександр Усик за допомогою технічного нокауту у дев'ятому раунді здобув перемогу над британцем Даніелем Дюбуа та зберіг таким чином титули провідних боксерських організацій планети, повідомляє "Суспільне. Спорт".
Бій проходив на стадіоні "Вроцлав" у Польщі.
За підсумками поєдинку 36-річний Олександр Усик захистив свої чемпіонські пояси за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBО), Всесвітньої боксерської асоціації (WBА Super),  Міжнародної боксерської федерації (IBF), Міжнародної боксерської організації (IBО) та The Ring у надважкій вазі.
"Я дуже дякую всім за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ", - сказав після перемоги Олександр Усик.
Це була 21-ша перемога Усика на професійному рингу, де він ще не зазнав жодної поразки. Усик вперше за п'ять поєдинків у надважкій вазі переміг нокаутом.
Усик володіє титулами в гевівейті з 2021 року, відколи вперше переміг Ентоні Джошуа. Потім українець здолав британця у реванші у 2022 році, захистивши п'ять титулів.
Джерело.
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