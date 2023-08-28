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ЗСУ повністю звільнили Роботине і рухаються далі, — Маляр

Війна з московитами 28-сер, 2023, 09:379 prov 0
Українські військовослужбовці звільнили від російсько-окупаційних військ село Роботине, що в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемаратону.
«Щодо південного регіону, у нас продовжуються наступальні дії. Ви знаєте, що звільнено Роботине. Далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки», — зазначила вона.
Маляр уточнила, що українські військовослужбовці просуваються за напрямками Новоданилівка — Новопрокопівка та Мала Токмачка — Очеретувате.
Заступниця Міноборони наголосила, що українські війська просуваються, попри шалений опір росіян. Ворог зокрема проводить там «суцільне замінування» та робить бетонні укріплення.
«Ворог кидає на ці напрямки всі свої сили. Окупанти зазнають там величезних втрат, але все одно намагаються там концентрувати свої сили, щоб не здати ті позиції, які вони вже окупували», — додала Маляр.
Що передувало?
22 серпня воїни 47 окремої механізованої бригади зайшли в село Роботине. Згодом вони повідомили, що під шквальним обстрілом з боку окупантів успішно евакуювали цивільних із цього населеного пункту. Наступного дня стало відомо, що ці бійці встановили прапор України в Роботиному.
Джерело.
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