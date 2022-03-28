Українські військові звільнили сім населених пунктів за тиждень, — Маляр

Українські військовослужбовці звільнили від російських окупантів сім населених пунктів протягом тижня. Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Зазначається, що під час ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнено:
- Лобкове;
- Левадне;
- Новодарівка;
- Нескучне;
- Сторожеве;
- Макарівка;
- Благодатне.
Вночі 13 червня російські окупанти випустили 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 знищила протиповітряна оборона. Крім того, росіяни завдали авіаційного удару 4 «шахедами, один з яких знищили українські захисники.
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