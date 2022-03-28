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Українські військові звільнили сім населених пунктів за тиждень, — Маляр

Головна / Війна з московитами 13-чер, 2023, 08:289 prov 0
Ганна Маляр розповіла про успіхи українських військових у Донецькому та Таврійському операційних районах.
Українські військовослужбовці звільнили від російських окупантів сім населених пунктів протягом тижня. Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Зазначається, що під час ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнено:
  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівка;
  • Нескучне;
  • Сторожеве;
  • Макарівка;
  • Благодатне.
Просування військ наступального угруповання склало 6,5 кілометрів, а площа взятої під контроль території становить 90 квадратних кілометрів, зазначила Ганна Маляр.
Вночі 13 червня російські окупанти випустили 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 знищила протиповітряна оборона. Крім того, росіяни завдали авіаційного удару 4 «шахедами, один з яких знищили українські захисники.
Джерело.
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