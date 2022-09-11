ISW: Україна за кілька днів звільнила більше своїх територій, ніж росія захопила, починаючи з квітня

ЗСУ звільнили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів, починаючи із 6 вересняПро це пише Рубрика, посилаюись на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що українські військові прорвали російські позиції на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях.
У ISW вважають, що також українці за ці дні звільнили більше території, аніж російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня місяця.
"Українські сили, швидше за все, захоплять саме місто Ізюм у найближчі 48 годин, якщо вони цього ще не зробили. Звільнення Ізюма стане найзначнішим воєнним здобутком України після перемоги у битві за Київ у березні.
Це б запобігло просуванню росії на північний захід Донецької області вздовж траси E40, яку російські військові намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов'янськ — Краматорськ із флангу.
Успішне оточення російських військ, що біжать з Ізюму, призведе до знищення або захоплення значних російських сил і поглибить проблеми з живою силою та моральним духом росіян.
Російські військові кореспонденти та міліблогери також повідомляли про проблеми при евакуації з Ізюма.
Вони вказують на те, що українські сили принаймні частково закривають котел у деяких районах".
Нагадаємо, що успіхи на північному сході, зокрема повернення Ізюма, є найважливішими досягненнями України. Але наразі не ясно, яке стратегічне значення матимуть ці успіхи.