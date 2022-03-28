На Херсонщині ЗСУ звільнили 11 населених пунктів

На Херсонщині українські воїни змусили окупантів до відступу, під час якого росіяни покинули значну кількість бойової техніки. Про це повідомила прес-служба угруповання військ "Південь".
Зусиллями 60-ї окремої піхотної бригади та 4-го танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади звільнено 11 населених пунктів: Мала Шестерня, Нововоронцовка, Новогригорівка, Тополине, Красновка, Княжівка, Вільне, Кам'янка, Кочубеїв.
Місцеве населення забезпечили гуманітарною допомогою: медикаментами, продуктами харчування.
В ході операцій зі звільнення населених пунктів ЗСУ взяли численні трофеї: танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБ.