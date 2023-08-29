Від Пскова до окупованого Криму – вночі силам ППО РФ довелося відбивати одну з найбільших атак БПЛА

У ніч на середу одну з найбільших з початку вторгнення атак безпілотників по території Росії довелося відбивати тамтешнім силам протиповітряної оборони. Про атаку дронів повідомила і окупаційна влада анексованого Росією українського Криму.Згідно з повідомленнями, спочатку близько 20 дронів прилетіло до псковського аеропорту (там базуються як військові, так і цивільні літаки) – пошкоджено, за попередніми даними російських агентств, чотири військово-транспортні Іл-76. У результаті атаки сталася масштабна пожежа. Повідомлялося також про пожежу на території 2-ї бригади спецпризначенців ГРУ поряд із аеродромом. Постраждалих, за даними російської влади, немає.Трохи пізніше почали надходити повідомлення про вибухи у Брянську та Тулі. Міноборони Росії досить швидко відзвітувало про збиття трьох дронів над Брянською областю та одного – над Орловською. У мережі є повідомлення про те, що один із збитих над Брянськом безпілотників упав на завод «Кремный ЭЛ», що є одним із найбільших російських виробників мікроелектроніки.За підсумком ночі також були повідомлення про збиті БПЛА над Калузькою і Рязанською областями РФ.Кримська окупаційна влада, у свою чергу, повідомила про відбиття атаки безпілотників з моря.Московські аеропорти всю ніч то закривалися, то поновлювали свою роботу. Мер Москви Сергій Собянін написав про збиття дрона у Підмосков’ї.Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.