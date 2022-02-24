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Латвія передала Україні три сотні автомобілів, вилучених у п’яних водіїв

Актуально / Суспільство 25-гру, 2023, 13:569 prov 42
За даними Служби державних доходів Латвії, цього року Україні було передано 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих латвійських водіїв, на загальну суму, що перевищує 900 тис. євро.
Як пише видання Delfi, у лютому латвійський Сейм одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою як підтримку українського суспільства.
Після того, як ці зміни в законі набули чинності, уряд Латвії цього року ухвалив уже кілька рішень щодо передачі в Україну конфіскованих автомобілів.
Наразі, за інформацією Delfi, для розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, їхня вартість оцінюється приблизно у 160 тис. євро.
Джерело.
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