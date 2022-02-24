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Тактична авіація атакувала ВДК РФ "Новочеркаськ" крилатими ракетами - ПС ЗСУ

Війна з московитами / Актуально 26-гру, 2023, 12:159 prov 29

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що великий десантний корабель (ВДК) Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії був атакований крилатими ракетами.
Відповідаючи на запитання, якими саме засобами, ракетами поцілили по російському кораблю "Новочеркаськ", Ігнат сказав: "Крилатими".
"А що тут конкретизувати? У нас не так багато цих засобів на озброєнні, які нам передали партнери", - заявив він в ефірі "Радіо Свобода. Ранок".
Ігнат нагадав, що Україна має ракети Storm Shadow і Scalp на озброєнні.
Він зазначив, що оприлюднені в мережі відео вказують на те, який потужний був вибух, детонація, тому після такого "вижити кораблю вкрай важко".
"Тому що це вже не ракети: це вибухнув боєкомплект. Що саме там було - чи це "Шахеди", чи це боєприпаси, дізнаємося пізніше", - сказав речник.
Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що внаслідок військової операції знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" зі складу флоту РФ.
Джерело.
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