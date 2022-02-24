Сьогодні окупанти запустили все, крім "Калібрів" – Ігнат
Головна / Війна з московитами
29-гру, 2023, 10:319
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Під час масованого ракетного удару по Україні 29 грудня РФ використала, за попередніми даними, 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 і майже всі види ракет, які мають на озброєнні, також запускали ударні безпілотники. Про це заявив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, який транслював у YouTube телеканал "Рада".
За словами спікера ПС ЗСУ, окупанти використали аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", балістику, С-300, крилаті ракети, дрони-камікадзе, а також ракети типу Х-22 або Х-32. Приблизно 18 стратегічних бомбардувальників запускали крилаті ракети Х-101/Х-505. Було використано всі можливі види ракет – "мабуть, тільки "Калібрів" не було", уточнив представник Повітряних сил.
"Стільки цілей одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили. Карта фактично вся була в повітряних цілях ворога – по всіх областях, по всіх напрямках", – зазявив Ігнат, зазначивши, що окупанти спочатку провели розвідку боєм дронами, а потім запустили ракети різних типів.
Україна вночі й уранці 29 грудня перебуває під масованою повітряною атакою, під час якої російські окупанти запустили кілька видів ракет (зокрема зі стратегічних бомбардувальників) та ударні безпілотники. Вибухи прогриміли в низці українських міст, зокрема в Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Черкасах та інших містах. У Дніпрі є загиблі й поранені, у Києві – постраждалі. Також відомо про одного загиблого і вісьмох поранених у Харкові.Джерело.
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