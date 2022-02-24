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До березня ЄС передасть Україні 52% з обіцяного мільйона снарядів

Війна з московитами / Україна і світ 03-лют, 2024, 07:189 prov 0
За словами Верховного представника ЄС Жозепа Борреля, до березня ЄС поставить Україні 52% з обіцяного мільйона артилерійських снарядів.
Європейський Союз до березня передасть Україні половину з обіцяного мільйона артилерійських снарядів. Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у п'ятницю, 2 лютого, передає УНН.
Деталі
У березні 2023 року ЄС і його держави-члени зобов'язалися поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. Судячи з інформації, яку ми отримали на цей момент, до березня ми доставимо 524 тисяч снарядів, що становить 52% від запланованого показника
йдеться в заяві, опублікованій на сайті Дипломатичної служби ЄС.
Боррель наголосив, що в Україні на лінії фронту йде запеклий бій і українським воїнам терміново потрібно більше боєприпасів.
Ми також із самого початку знали, що мета, поставлена минулого року, була дуже амбітною
зазначив Боррель.
Очільник європейської дипломатії наголосив, що причинами затримки є світова нестача боєприпасів, вузькі місця в ланцюжку поставок, обмежені запаси та необхідний час для нових інвестицій.
Він також повідомив про додаткові поставки боєприпасів, які мають передати Україні до кінця року.
Ця робота ще триває. За інформацією, отриманою від наших країн-членів, до кінця року Україні буде передано додатково 631 000 снарядів. Це означає, що до кінця 2024 року ми поставимо понад мільйон снарядів
сказав Боррель.
Джерело.
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