Високий представник ЄС Жозеп Боррель відвідав Київ, аби засвідчити посилення підтримки ЄC

У п’ятницю Високий представник

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Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідали Київ, аби вкотре наголосити на європейській солідарності з Україною та оголосити про додаткову підтримку для захисту країни від агресії Росії. Вони зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і відвідали Бучу.

«Є два слова, аби описати те, що відбувається в Україні: поразка і жах. Йдеться про поразку російської армії у подоланні мужності українського народу та жах перед невибірковими вбивствами та нападами на мирне населення», - підкреслив Боррель після

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Він висловив вдячність за мужність і моральний дух українського народу, а також за стійкість української влади у підтримці функціонування державних структур і

управлінської спроможності, попри тривале жорстоке вторгнення. Зі своїми українськими колегами Боррель детально обговорив їхні актуальні потреби; він визнав, що найбільш нагальною потребою України наразі є озброєння.

«Ми вже виділили один мільярд євро, аби надати озброєння українській армії для захисту країни та людей. За кілька днів ми надамо ще 500 мільйонів євро. Ми подбаємо про те, щоби ці ресурси були пристосовані до ваших потреб, аби забезпечити вас озброєнням, яке потрібне вам для боротьби – щоби протистояти і перемогти», – зазначив Боррель під час

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На тлі масових убивств, які здійснили російські окупаційні сили в Бучі, він нагадав про рішуче засудження Євросоюзом жахливих злочинів і широко розповсюджених порушень з боку російських військ. Боррель підкреслив: не може бути безкарності за воєнні злочини. Високий представник наголосив на підтримці Євросоюзом чинних зусиль України та міжнародної спільноти із притягнення до відповідальності, включно із Міжнародним кримінальним судом.

Також Боррель повідомив, що Європейський Союз допоможе з документуванням і судовим переслідуванням військових злочинів, що їх здійснили російсько-окупаційні війська в Україні.

«Ми допоможемо Генеральному прокурору України представити докази

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військових злочинів

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у Міжнародному кримінальному суді. Наша цивільна Консультативна місія ЄС поділиться своїми інструментами та можливостями, аби допомогти українській владі у цьому завданні», – сказав Боррель.

Консультативна місія ЄС проводитиме навчання та передасть Генеральному прокурору обладнання для проведення безпечних слідчих дій та збору доказів на місцях. Також Євросоюз запускає спеціальний проєкт із бюджетом у 7,5 мільйонів євро для підтримки розслідувань із компонентом великого збору даних про зниклих безвісти та

іб.

Перебуваючи в Україні, Боррель оголосив, що після тимчасового переміщення до Жешува, Представництво ЄС повертається до Києва. Під час перемовин зі Шмигалем було погоджено пришвидшити підготовку до наступної зустрічі Ради асоціації між ЄС та Україною, яка відбудеться найближчим часом.

зниклих ос