Президент України Володимир Зеленський 9 квітня має переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення. Про зустріч двох лідерів повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.«Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським. Британія лідер в оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора», – зазначив Сибіга.

"Сьогодні зустрів мого друга президента Зеленського в Києві, як демонструє нашу непохитну підтримку народу України.

Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідком нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії".

Минулого тижня Джонсон виступив за постачання Україні зброї, яка допоможе захистити Одесу, повідомляло 3 квітня видання

За даними The Times, Джонсон сказав міністрам, що хоче поставити Україні протикорабельну зброю, щоб запобігти наступу російських військ на Одесу так само, як британські протитанкові ракети були використані, щоб зупинити наступ на Київ. Також великий Друг України написав на своїй сторінці у ФБМинулого тижня Джонсон виступив за постачання Україні зброї, яка допоможе захистити Одесу, повідомляло 3 квітня видання The Times із посиланням на свої джерела.За даними The Times, Джонсон сказав міністрам, що хоче поставити Україні протикорабельну зброю, щоб запобігти наступу російських військ на Одесу так само, як британські протитанкові ракети були використані, щоб зупинити наступ на Київ.

Радує той факт, що британський політик вникає в усі нюанси та особисто вивчає проблему. В курсі усієї істинної ситуації щодо війни в Україні і прекрасно обізнаний про окозамилювання і фейки росії. За його словами - світ сьогодні вражений маніпуляціями та злочинами путінської росії, що стало каталізатором в питанні великого кроку вперед щодо допомоги Україні та санкцій проти росії.

Підсумовуючи велику роботу цього великого Політика, одразу приходить на думку - "... блаженні миротворці..."