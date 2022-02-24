Лише 120 слів, а вже тисячі носіїв: вчена з Канади створила унікальну мову

Про це пише видання Ifl Science.
Як зазначається, Toki Pona створено на базі мов:
- англійської;
- нідерландської;
- фінської;
- мандаринської;
- кантонської.
Вже також є офіційний веб-сайт Toki Pona, де наголошується, що - це мова, яку вчена винайшла у 2001 році.
"Це була моя спроба зрозуміти сенс життя в 120 словах. Зараз є тисячі носіїв і 137 важливих слів", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, Toki Pona - найпростіша мова для вивчення з походженням:
- від англійського слова "talk", тобто "говорити";
- есперантського слова "bona", що означає "добре".
Toki Pona стрімко поширилася, особливо в онлайн-спільноті, які створили групи, присвячені цій мові.
У 2021-му Ленг опублікувала книгу, збагативши словниковий запас Toki Pona пропозиціями носіїв з різних куточків світу. Після публікації словниковий запас має 137 основних слів і додаткових, не таких вживаних.
В алфавіті - 14 літер:
- 9 приголосних (p, t, k, s, m, n, l, j, w);
- 5 голосних (a, e, i, o, u).
При цьому іменники не відмінюються за числом. Так, слово "jan" може означати особу, людей, людство чи когось, залежно від контексту. Через невеликий словниковий запас кореневих слів, Toki Pona переважно покладається на фрази іменників, де він модифікується наступним коренем, щоб отримати складніші значення. Тому "jan", за яким йде "utala" (боротися), перекладається як боєць, солдат чи військовий.
Однак простота може заплутати, адже значення речення серйозно залежить від контексту.
Так, "moku" означає і їсти, і їжу, через що залежно від контексту "mi moku" означатиме: я їм або я їжа.
Є числівники: wan - один, tu - два та mute - багато.
Щоб більше спростити мову, вчена створила систему письма для логографічної системи, назвавши sitelen pona. Ієрогліфи sitelen pona використовують для поєднання кількох слів.