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"Залізний купол" для Києва. Ізраїль вперше заявив про можливість поставок зброї Україні

Головна / Війна з московитами / Україна і світ 01-лют, 2023, 15:589 prov 0

Влада Ізраїлю вперше заявила про готовність розглянути можливість надання озброєння для України. Зокрема, мова йде про славнозвісну і унікальну систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у середу, що його уряд не відкидає можливості військової допомоги Україні. Раніше Ізраїль наполягав, що має намір обмежитися лише гуманітарною допомогою, яку країна надає Україні з перших днів війни.

За словами Нетаньяху, в Єрусалимі готові розглянути навіть постачання новітньої системи ППО "Залізний купол" для захисту українського неба, хоча раніше ізраїльська сторона наполягала, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна.

Жодних конкретних обіцянок Нетаньяху давати не став, але також заявив, що готовий виступити посередником у конфлікті, якщо на те буде згода воюючих сторін та США.

За його словами, до нього вже зверталися з такою пропозицією у початковій фазі війни, але тоді він був лідером опозиції та не взявся за роль посередника.

Крім того, заявив ізраїльський прем'єр, його країна своїми діями в Ірані, який постачає зброю Росії, також опосередковано допомагає Україні у війні.

Джерело.

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