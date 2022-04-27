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Україна хоче придбати в Ізраїлю «Залізний купол» – посол

Головна / Війна з московитами 08-июн, 2022, 09:179 prov 0
«Це дозволить нам врятувати наших мирних жінок і дітей від російських ракет»
«Нам потрібна військово-технічна підтримка, нам потрібний «Залізний купол. Це дозволить нам врятувати наших мирних жінок і дітей від російських ракет», – цитує Корнійчука видання Jerusalem Post.
Корнійчук розкритикував Ізраїль за його реакцію на війну Росії проти України, зокрема через відсутність дій щодо надання військової допомоги, рішення не лікувати українських військових у своїх медичних закладах та відсутність висвітлення війни в ізраїльських ЗМІ.
«Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту та повернувся до реальності», – наголосив дипломат.
Як повідомило агентство AP, минулого тижня Ізраїль відхилив запит США про дозвіл Німеччині на поставку в Україну протитанкових ракет Spike з ліцензією Ізраїлю.
Ізраїль – обережний у наданні військової допомоги Україні, оскільки намагається підтримувати відносини з Києвом і Москвою, пише Jerusalem Post.
Корнійчук наголосив, що Україна хоче не подачки, а шанс придбати речі, які могли б врятувати більше мирного населення.
«Ми віримо, що з морального боку Ізраїль має приєднатися до решти західного світу та допомогти Україні всіма можливими засобами», – сказав посол.
Радіо Свобода.
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