Боррель зробив гучну заяву про строки завершення війни в Україні

Про це представник Євросоюзу заявив в інтерв'ю іспанській газеті El Pa?s.
Європа має збільшити допомогу УкраїніЗа словами Борреля, ЄС потрібно зрозуміти, в якому небезпечному світі він існує. Верховний представник Євросоюзу наголосив, що європейські країни спільними зусиллями вже випередили США у "громадянській, військовій, економічній і гуманітарній допомозі" Україні.
При цьому дипломат зауважив, що це не означає, що постачання озброєння можна призупинити, навпаки — важливо "надати більше допомоги та швидше". Боррель зауважив, що Європа не бере безпосередню участь у бойових діях, тому "не до кінця розуміє" важливість підтримки Києва.
"Росія — недемократичний режим, здатний знищувати своїх опонентів, таких як [Олексій] Навальний, або ліквідувати перебіжчиків на європейській землі. Чи хочемо ми, щоб він з'явився на порозі Європи й контролював 36% світового ринку зерна?" — риторично запитав Боррель.
Посадовець закликав ЄС прокинутися та надати нові пакети допомоги Україні, але разом з тим наростити власну обороноздатність.
Нагадаємо, 24 лютого Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Жозепом Боррелем. Верховний представник заявив, що у ЄС працюють над постачанням партії снарядів в Україну, які вона отримає до кінця березня.
Додамо, Велика Британія планує у 2025 році виділити майже 280 мільйонів євро на закупівлю та виробництво артилерійських боєприпасів для підтримки України.
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