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Європарламент схвалив передачу Україні 50 млрд євро допомоги

Головна / Війна з московитами 27-лют, 2024, 14:299 prov 0
Європейський парламент схвалив створення фонду допомоги для України і передачу 50 млрд євро протягом чотирьох років.
Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
"Європейський парламент переважною більшістю голосів (536 "за", 40 "проти", 39 "утрималися") схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро", - повідомив він.

Програма Ukraine Facility для України

Лідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті в Брюсселі схвалили виділення Україні 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.
А вже 5 лютого Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої угоди про створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.
Документ має бути схвалений Європарламентом на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.
Днями Україна та Єврокомісія скоординували наступні кроки у рамках ініціативи Ukraine Facility.
Джерело.
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