Юрист Калашникова Лілія

Фаховий напрямок - питання, пов'язаний із питаннями військової служби, мобілізації, виїзду за кордон.
Разом зі мною військовослужбовці проходять ВЛК та отримують рішення, які дійсно відповідають реальному стану здоров'я; за наявності підстав для звільнення без проблем звільняються; я знаю як робити, щоб рапорт прийняли чи дали необхідне скерування та що робити, коли дії командира порушують ваші права; як отримати відстрочку, згідно закону чи як перетнути державний кордон у воєнний час.
Отож, я - можу допомогти у таких питаннях:
1. Мобілізація:
1.1 як отримати відстрочку
1.2. як захистити свої права при врученні повістки
1.3. ВЛК. Оскарження рішень ВЛК
2. Питання, пов'язані з військовою службою:
2.1. ВЛК. Оскарження рішення
2.2. МСЕК. Виплата одноразової грошової допомоги
2.3. виплата ГЗ, додаткової грошової винагороди
2.4. звільнення з військової служби
2.5. УБД
2.6. права обмежено придатних
2.7. переведення
3. Перетин кордону
3.1. хто може виїхати, на який термін, які документи
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