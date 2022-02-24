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Юрист Калашникова Лілія

Війна з московитами / Комерційна 04-бер, 2024, 09:269 prov 7
Фаховий напрямок - питання, пов'язаний із питаннями військової служби, мобілізації, виїзду за кордон.
Разом зі мною військовослужбовці проходять ВЛК та отримують рішення, які дійсно відповідають реальному стану здоров'я; за наявності підстав для звільнення без проблем звільняються; я знаю як робити, щоб рапорт прийняли чи дали необхідне скерування та що робити, коли дії командира порушують ваші права; як отримати відстрочку, згідно закону чи як перетнути державний кордон у воєнний час.

Отож, я - можу допомогти у таких питаннях:
1. Мобілізація:
   1.1 як отримати відстрочку
   1.2. як захистити свої права при врученні повістки
   1.3. ВЛК. Оскарження рішень ВЛК
2. Питання, пов'язані з військовою службою:
   2.1. ВЛК. Оскарження рішення
   2.2. МСЕК. Виплата одноразової грошової допомоги
   2.3. виплата ГЗ, додаткової грошової винагороди
   2.4. звільнення з військової служби
   2.5. УБД 
   2.6. права обмежено придатних
   2.7. переведення
3. Перетин кордону
   3.1. хто може виїхати, на який термін, які документи
4 опубліковані статті

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