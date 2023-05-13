Юрист Калашникова Лілія

Разом зі мною військовослужбовці проходять ВЛК та отримують рішення, які дійсно відповідають реальному стану здоров'я; за наявності підстав для звільнення без проблем звільняються; я знаю як робити, щоб рапорт прийняли чи дали необхідне скерування та що робити, коли дії командира порушують ваші права; як отримати відстрочку, згідно закону чи як перетнути державний кордон у воєнний час.