ГУР "хакнуло" російське Міноборони: отримано доступ до секретної документації

"Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо рф, а також ? масивом секретної службової документації російського міністерства війни. Це накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між ?2000 структурних одиниць силового відомства рф", - йдеться у повідомленні.
Інформація, доступ до якої отримала ГРУ, дає змогу:
- повною мірою встановити будову системи оборонного відомства країни-агресорки, а також його ланок;
- ідентифікувати генералітет та інших посадовців підрозділів російського Міноборони - кожного, хто користувався програмним забезпеченням для електронного документообігу під назвою "бюрократъ".
Нагадаємо, у лютому українські хакери успішно зламали російську програму управління безпілотниками, позбавивши противника можливості керувати, налаштовувати та оновлювати безпілотні апарати. За даними ГУР, 8 лютого російські сили скаржилися на серйозний збій у програмному забезпеченні для керування дронами.
Як писав "Ми-Україна" раніше, днями українські кібервійська атакували найбільший інтернет-портал у росії Mаil.гu. Велика кількість користувачів втратили доступ до своїх акаунтів.
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