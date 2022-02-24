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ГУР "хакнуло" російське Міноборони: отримано доступ до секретної документації

Війна з московитами 04-бер, 2024, 09:409 prov 0
Фахівцям української воєнної розвідки вдалось проникнути на сервери російського Міноборони та отримати доступ до масиву секретної документації ворожого оборонного відомства. Як інформує ГУР МО, в ході спецоперації кіберспеціалісти застосували DDoS-атаки.
"Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо рф, а також ? масивом секретної службової документації російського міністерства війни. Це накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між ?2000 структурних одиниць силового відомства рф", - йдеться у повідомленні.
Інформація, доступ до якої отримала ГРУ, дає змогу:
  • повною мірою встановити будову системи оборонного відомства країни-агресорки, а також його ланок;
  • ідентифікувати генералітет та інших посадовців підрозділів російського Міноборони - кожного, хто користувався програмним забезпеченням для електронного документообігу під назвою "бюрократъ".
До прикладу, в руках фахівців ГУР МО опинилась документація одного з заступників міністра оборони рф Серія Шойгу - "іванова тімура вадімовіча". У відомстві наголосили, що саме він зіграв важливу роль у тому, щоб спецоперація і зламу серверів мала успіх. 
Нагадаємо, у лютому українські хакери успішно зламали російську програму управління безпілотниками, позбавивши противника можливості керувати, налаштовувати та оновлювати безпілотні апарати. За даними ГУР, 8 лютого російські сили скаржилися на серйозний збій у програмному забезпеченні для керування дронами.
Як писав "Ми-Україна" раніше, днями українські кібервійська атакували найбільший інтернет-портал у росії Mаil.гu. Велика кількість користувачів втратили доступ до своїх акаунтів.
Джерело.
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