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"Народний супутник" допоміг українській розвідці виявити 2,6 тис. одиниць ворожої техніки

Війна з московитами 26-ноя, 2022, 09:319 prov 0
Завдяки супутнику, який придбав Фонд Сергія Притули, українська розвідка змогла виявити близько 2,6 тис. військової техніки РФ.
Джерело: Головне управління розвідки МОУ у Telegram
Дослівно: "ГУР провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога. Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників".
Деталі: Повідомляється, що завдяки "народному супутнику" були виявлені та підтверджені близько 2,6 тис. одиниць ворожої військової техніки, зокрема танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", РЛС. Також супутник допоміг фіксувати понтонні переправи, катери і намети ворогів.
У розвідці зазначили, що отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховані розміщення окупантів.
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