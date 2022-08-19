Народний супутник для перемоги України: Фонд Притули купив доступ до супутника

Українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.

Українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.

GEOSAT 2 став першим супутником, який передає оперативні дані спостереження за територією України виключно для використання нашою країною. Супутник знаходиться на орбіті та дозволяє отримувати дані з надвисокою роздільною здатністю, раніше недоступною для України. Він також надає можливість отримувати знімки на відстані 100 кілометрів від державних кордонів України. Виведений на орбіту у січні 2022 року український супутник «Січ-2-30» має у рази меншу роздільну здатність.

Таким чином, Україна посилила спостереження з орбіти за своєю територією. Це стало можливим завдяки угоді про передачу супутникових даних EOS, засновником якої є

Макс Поляков,

міжнародний підприємець та меценат.