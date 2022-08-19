Народний супутник для перемоги України: Фонд Притули купив доступ до супутника

18 серпня Сергій Притула повідомив, що на зібрані гроші на "байрактари" придбали "народний супутник".
На офіційному сайті ICEYE повідомили про підписання контракту на надання уряду України доступу до свого супутникового угруповання SAR. "Цією угодою ICEYE продовжує свої зусилля з надання Україні об’єктивних даних і технологічної підтримки. Ми твердо віримо, що технологія SAR та її можливості й надалі будуть додавати значну цінність для уряду України, завдяки роботі Благодійного фонду Сергія Притули", - сказав генеральний директор ICEYE Рафал Моджевскі.
Компанія надала в користування один зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже знаходяться на орбіті. Супутником SAR буде керувати ICEYE. Крім того, для України буде відкритий доступ до групи супутників SAR, що дозволить Збройним силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць.
За зібрані понад 600 млн гривень на "народний байрактар" придбали доступ до супутника та бази даних знімків компанії ICEYE, інформує в фейсбуці волонтер і шоумен Сергій Притула.
"Ми обіцяли вам розпорядитись цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більше шкоди нашим ворогам. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії ICEYE. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік", - сказав Притула.
Завдяки цьому супутнику українська армія максимально швидко отримуватиме знімки високої якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій.
У телеграмі-каналі порталу, присвяченого космосу, Alpha centauri, прокоментували повідомлення.
"Апарати угруповання ICEYE спостерігають Землю в мікрохвильовому діапазоні (SAR), що дозволяє отримувати знімки поверхні в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. Зазвичай дані оновлюються раз на кілька годин, що дозволяє спостерігати театр бойових дій на тактичному рівні", - йдеться в повідомленні. На відміну від традиційних супутників спостереження Землі, невеликі супутники радіолокаційної обробки зображень ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю і вдень, і вночі, а також через хмарний покрив. Компанія володіє найбільшим у світі супутниковим угрупованням супуників SAR, у кількості 21 шт. Це єдина організація у світі, яка пропонує своїм клієнтам швидку доставку високоточних супутників SAR та даних із них.
За зібрані понад 600 млн гривень на "народний байрактар" придбали доступ до супутника та бази даних знімків компанії ICEYE, інформує в фейсбуці волонтер і шоумен Сергій Притула.
"Ми обіцяли вам розпорядитись цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більше шкоди нашим ворогам. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії ICEYE. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік", - сказав Притула.
Завдяки цьому супутнику українська армія максимально швидко отримуватиме знімки високої якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій.
У телеграмі-каналі порталу, присвяченого космосу, Alpha centauri, прокоментували повідомлення.
"Апарати угруповання ICEYE спостерігають Землю в мікрохвильовому діапазоні (SAR), що дозволяє отримувати знімки поверхні в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. Зазвичай дані оновлюються раз на кілька годин, що дозволяє спостерігати театр бойових дій на тактичному рівні", - йдеться в повідомленні. На відміну від традиційних супутників спостереження Землі, невеликі супутники радіолокаційної обробки зображень ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю і вдень, і вночі, а також через хмарний покрив. Компанія володіє найбільшим у світі супутниковим угрупованням супуників SAR, у кількості 21 шт. Це єдина організація у світі, яка пропонує своїм клієнтам швидку доставку високоточних супутників SAR та даних із них.
- 23 червня Фонд Притули та український блогер Лачен взялися зібрати 500 млн грн на три "байрактари".
- Українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.
- 27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно "байрактари", на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.
"Найбільші слова подяки я зараз адресую усім людям і бізнесам, які забезпечили фінансову сторону цієї угоди. Ви можете собою пишатися, бо я не знаю таких випадків в історії, коли народ від старого до малого скинувся грошима і купив для своєї держави супутник. Українці ви сила! І наша єдність дає надію на перемогу - бо непереможні, коли об'єднані. Ми хотіли купити "байрактар" і зібрали на це гроші, а на виході ми маємо і народні "байрактари" і народний супутник. Простий меседж росіянам буде доповненням до знаменитої промови Вінстона Черчилля: "Ми будемо битися з вами на суші, на морі, в повітрі...", а відтепер і в космосі. Працюємо для перемоги і до перемоги. Слава Україні!", - завершив відеозвернення Сергій Притула.
Крім того, Сергій Притула подякував міністру оборони України Олексію Резнікову, у координації з яким було здійснено цю угоду.
"Пане міністре, ми справилися із задачею, яку ви перед нами поставили і чекаємо на нову. Можете сміло доповісти Верховному головнокомандувачу, що супутник наш!", - сказав він.
Він привітав керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова з появою супутника в арсеналі відомства. А також окремо подякував Максиму Полякову, завдяки долученню якого "змогли здійснити цей проєкт швидко і головне компетентно".
Це не перша значна і дієва допомога підприємця у ІТ та космічній галузях українця Максима Полякова. У травні цього року EOS Макса Полякова надала Україні можливість отримувати високоточні супутникові знімки завдяки комерційній угоді з GEOSAT
Завдяки досягнутій понад місяць тому домовленості, Україна де-факто стала власником мультиспектрального оптичного супутника та отримує ексклюзивні супутникові дані від GEOSAT 2. Зважаючи на ризики інформаційного порядку денного в умовах військової агресії, повідомлення про угоду з’явилося у публічному просторі лише зараз.
Крім того, Сергій Притула подякував міністру оборони України Олексію Резнікову, у координації з яким було здійснено цю угоду.
"Пане міністре, ми справилися із задачею, яку ви перед нами поставили і чекаємо на нову. Можете сміло доповісти Верховному головнокомандувачу, що супутник наш!", - сказав він.
Він привітав керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова з появою супутника в арсеналі відомства. А також окремо подякував Максиму Полякову, завдяки долученню якого "змогли здійснити цей проєкт швидко і головне компетентно".
Це не перша значна і дієва допомога підприємця у ІТ та космічній галузях українця Максима Полякова. У травні цього року EOS Макса Полякова надала Україні можливість отримувати високоточні супутникові знімки завдяки комерційній угоді з GEOSAT
Завдяки досягнутій понад місяць тому домовленості, Україна де-факто стала власником мультиспектрального оптичного супутника та отримує ексклюзивні супутникові дані від GEOSAT 2. Зважаючи на ризики інформаційного порядку денного в умовах військової агресії, повідомлення про угоду з’явилося у публічному просторі лише зараз.
GEOSAT 2 став першим супутником, який передає оперативні дані спостереження за територією України виключно для використання нашою країною. Супутник знаходиться на орбіті та дозволяє отримувати дані з надвисокою роздільною здатністю, раніше недоступною для України. Він також надає можливість отримувати знімки на відстані 100 кілометрів від державних кордонів України. Виведений на орбіту у січні 2022 року український супутник «Січ-2-30» має у рази меншу роздільну здатність.
Таким чином, Україна посилила спостереження з орбіти за своєю територією. Це стало можливим завдяки угоді про передачу супутникових даних EOS, засновником якої є Макс Поляков, міжнародний підприємець та меценат.
Таким чином, Україна посилила спостереження з орбіти за своєю територією. Це стало можливим завдяки угоді про передачу супутникових даних EOS, засновником якої є Макс Поляков, міжнародний підприємець та меценат.
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