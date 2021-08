В Україні є люди і ресурси для створення приватного космосу на конкурентній основі

ВІДОМІ УКРАЇНЦІ - НАШІ СУЧАСНИКИ





«Я зробив усе, що міг.

Я постарався, щоб після моєї смерті

на моє місце стало багато саме таких».

Академік Вернадський

Наша країна має багато героїв, які творили державність протягом тисячоліть. Про багатьох ми вже розповіли, а по переду багато і багато ще розповідей і про тих, які сьогодні є серед нас, які зробили вже неабиякий внесок у розвиток своєї держави та інших країн. Отож, хто вони - сучасні українські герої, яких ми маємо за честь знати в обличчя і тиснути їм руки?

Максим Валерійович Поляков — український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, економіст, громадський діяч, інвестор, філантроп. Засновник та співзасновник аерокосмічної компанії Firefly Aerospace, ІТ компаній EOS DATA Analytics, HitDynamics, Maxymiser, Murka LLC, Cupid plc, Renatus. Ідейний ініціатор створення некомерційної громадської організації «Асоціація Ноосфера», інжинірингової школи Ноосфера (Україна).

2011 року закінчив аспірантуру Дніпровського університету а через два роки отримав вчений ступінь в області міжнародної економіки, захистивши дисертацію «Форми реалізації парадигмальної моделі інформаційного розвитку світової економіки». І це не формально, про що свідчить слідуючий факт.

У2018 році Cambridge University Press опублікували книгу про підприємців, в тому числі і українця Макса Полякова, які вплинули на становлення економіки в США: Hammer and Silicon: The Soviet Diaspora in the US Innovation Economy — Immigration, Innovation, Institutions, Imprinting, and Identity Paperback. Переконана, якщо людина має в такій сфері неабиякий досвід та досягнення, то можна з певненістю сиверджувати, що вона однозначно може зробити і вплив на становлення вітчизняної економіки.

Чи стане Україна знову космічною країною?

Ніхто не заперечить сьогодні, що космічний потенціал Радянського Союзу був дуже потужний. Вважається, що лише в цій галузі СРСР був спроможний конкурувати із США, що, власне, світ і спостерігав у роки «холодної війни». Але коли він розпався, то на жаль, Україна з усім інтелектуальним запасом ( який був ведучим у космічній галузі СРСР) не змогла більше бути ведучою чи конкурентноспроможною в галузі. Мабуть, через те, що перш за все перед молодою країною постали інші ключові питання - державотворення в різних сферах.

У 2 половині ХХ століття – тема космосу, чи космічних перегонів, космічних воєн не сходила з телеекранів, основних новин та перших шпальт газет. Сьогодні, слід зауважити, така тема також є присутня і вона не з останніх, адже, якщо на той час наддержави були монополістами в даній сфері, то в новітній час все частіше ми чуємо про приватний космос і навіть польоти людей на космічну прогулянку стали реальністю, як у фантастичних фільмах. В Сполучених штатах в останні роки головні досягнення на космічному ринку пов’язані з діяльністю приватних компаній. Нині для нашої країни це питання болюче і недосконале, проте є одиниці, які можуть не лише розвивати приватний, а й допомогти державі знайти шляхи вирішення проблеми для подальшого становлення та співпраці в космічній галузі, переконаний Поляков, який має неабиякий досвід у даній сфері. Адже дане питання дуже йому близьке.

У дитинстві величезний вплив на його розвиток мали батьки, які дуже ретельно і послідовно займалися вихованням і освітою свого сина. Максим Поляков народився у сім'ї інженерів запорізької філії «Хартрон», стіни якого Поляков називає "рідними", - українського підприємства ракетно-космічної галузі, яка розробляла системи управління та іншу ракетну електроніку. Він зауважує «Одним з найяскравіших спогадів дитинства є початок Буран-Енергія, в розробці авіоніки якої брав участь його батько. "Я ходив на роботу до нього і мені було цікаво все, що там відбувалося».Це саме той випадок, коли батьки впливають на подальший вибір і погляди своїх дітей.

Ми чуємо про те, що Україна вважається країною, яка входить у десятку космічних держав. Максим Поляков вважає, щоб так було потрібно вдосконалити законодавство нашої держави, адже на сьогодні козир за державною монополією, що тормозить розвиток даної галузі. Таквідповідно до статті 4 Закону «Про підприємництво», діяльність зі створення ракет-носіїв може здійснюватися виключно державними компаніями. Крім того, існує величезна кількість нюансів у законодавстві, які прописують все таким чином, що в космічній галузі України все здійснюється на основі державних закупівель,На думку Полякова важко оцінити Україну як космічну силу, адже країна не може самостійно створити кінцевий продукт. Тобто з часів незалежності великого реформування хоча б на достатньому рівні так і не сталося.

Ситуацію могли врятувати приватні інвестиції, але український простір завжди був і залишається закритим для приватного сектору. За словами Максима Полякова, це найважливіша причина, чому Україна значно відстає від інших країн у розвитку космосу. Макс Поляков вважає, що саме в США найбільш розвинений ринок. Однак Максим Поляков впевнений, що в Україні є гідні інженери з необхідною освітою і досвідом для розвитку вітчизняної космічної галузі і конкуренції з іноземними колегами. Сучасні сателіти виконують десятки функцій: спостерігають за станом Землі, забезпечують зв’язок, інтернет і телебачення, визначають місце розташування об’єктів тощо.

Асоціація «Ноосфера»

У 2016 році Поляков створює некомерційну громадську організацію Асоціація «Ноосфера», яка займається організацією та проведенням профільних науково-технічних івентів. З 2015 року Асоціація починає співпрацювати з Міжнародною Федерацією авіаційного спорту (FAI) і організовує заходи з ракетомодельного спорту.

Серед найпопулярніших заходів — фестиваль робототехніки BestRoboFest і конкурс інженерних стартапів Noosphere Vernadsky Challenge

Також Асоціація працює над поліпшенням інфраструктури міста Дніпро. У 2019 вони оновили парк Гагаріна і займаються реновацією планетарію.

В рамках напрямку Social&Science в Україні Noosphere реалізує науково-технологічні та соціальні ініціативи завдяки діяльності громадської організації Association Noosphere.

Чому саме Noosphere? Ноосфера — сфера розуму; сфера взаємодії суспільства та природи, в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним фактором розвитку. Про настання нового часу в еволюції живої та неживої матерії, всього життя на Землі академік В.Вернадський заявив ще наприкінці ХІХ століття. Він сформулював поняття "ноосфера" у контексті вчення про біосферу, яке розвивав. Ноосфера, на думку Вернадського, означає "сфера людської думки". Аналогічно тому, як виникнення біологічного життя повністю змінило геосферу, поява людської думки радикальним чином впливає на неживу і живу форми матерії

символом кампанії

Філософія Noosphere базується на теорії Володимира Вернадського про ноосферу та поєднує в собі три ДНК-цінності: TECHNOLOGY, KNOWLEDGE, HUMANITY.

Мета кампанії - «Застосовуючи наші знання, ми створюємо технології для всього людства».

Проєкти Noosphere охоплюють worldwide географію та різноманітні напрямки:

- Space & Satellite Technologies,

- AdTech,

- FinTech,

- Social & Mobile Gaming,

- Web & Mobile development,

- Science & Social Initiatives.

Сфера діяльності компанії дуже велика.

Флагмани екосистеми Noosphere – це заходи, які щороку збирають тисячі людей по всій Україні, серед них: Vernadsky Challenge – конкурс інженерних стартапів з грантом в еквіваленті 2 мільйонів гривень; BestRoboFest – масштабний фестиваль з робототехнічними змаганнями та інженерними майстер-класами. Також серед ініціатив ГО "Асоціації Noosphere" передові технологічні лабораторії на базі українських університетів – Noosphere Engineering School – синергія зусиль експертів, студентів та ентузіастів, каталізатор інноваційних проєктів на стику науки і бізнесу.

В космічному напрямку

Нині Максим Поляков і Ко велику увагу приділяють екологічним аспектам не лише на землі, а й в космосі. Все частіше і частіше звучить і турбує Полякова навіть «проблема космічного сміття»)). Адже згубна практика активного втручання у природні процеси призвела до загрозливих змін біосфери. Переробляючи природу й довкілля, своїм розумом і результатами інтелектуальної праці людина змінює умови життя на планеті. Вона створила ноосферу, яка, на відміну від біосфери, не має власних контрольних механізмів.

Серед соціальних ініціатив групи : мережа науково-технічних лабораторій на базі передових вишів України Noosphere Engineering School, конкурс інженерних стартапів Vernadsky Challenge, фестиваль робототехніки та інновацій BestRoboFest, перша українська космічна конференція Noosphere Space Summit, федерація ракетомодельного спорту України, безкоштовні регіональні IT-курси Noo IT School та інші.

На постійній основі Noosphere організовує турніри з таких видів спорту як: баскетбол, волейбол, шахи (онлайн), Dota 2 (онлайн), CS:GO (онлайн), боулінг, картинг та інші.

Noosphere активно займається благоустроєм об’єктів , пов’язаних з космічною тематикою, в місті Дніпро. За ініціативи та підтримки Noosphere провели масштабну реконструкцію парку ім. Юрія Гагаріна та комплексний ремонт Планетарію.

Міжнародна співпраця

Компанія створила низку ініціатив, які сприяють розповсюдженню ідей Noosphere по всьому світу і налагодили партнерство з представниками технічних спеціальностей провідних університетів України.

У 2001 році Поляков створив свою першу компанію AlarIT Ukraine, яка займалася розробкою ПЗ для закордонних клієнтів на аутсорсі.

У 2005 році Макс Поляков у партнерстві з британським інвестором Біллом Доббі створює компанію IDE Group з головним офісом в Единбурзі . У бізнес-групу входили такі проєкти як EasyDate (2010 року перейменований на Cupid plc )Murka, HitDynamics, Maxymiser.

З 2006 року Поляков розвиває власні національні IT-проєкти в Україні, серед яких сайти-агрегатори price.ua, avtopoisk.ru, trud.com, naydidom.com, sravni.com. Проєктні офіси розміщувалися у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Києві

У 2006 році партнери продали свій проєкт HitDynamics компанії Hitwise

У 2010 році сервіс Cupid plc під управлінням Полякова виходить на IPO (Initial Public Offering) Лондонської Фондової біржі . Через рік компанія визнається технологічним проєктом з найстрімкішим розвитком за версією Deloitte.

З 2015 року Поляков перемикається з IT-проєктів на космічні технології та створює компанію EOS DATA Analytics з офісами в США та Україні . Проєкт займається розробкою та впровадженням хмарної платформи для обробки та аналізу супутникових даних. На земних орбітах перебуває кількасот діючих супутників ДМЗ (дистанційного моніторингу Землі), і EOS Platform покликана допомогти використовувати отриману з них інформацію в корисних цілях. Інструментами EOS DA користуються сотні державних інститутів, комерційних компаній, громадських і наукових організацій по всьому світу.

Blue Origin, 2017 року Поляков та Noosphere Ventures купують американський космічний стартап Firefly Space Systems ракетного інженера Тома Маркусика, який до цього працював у Virgin Galactic SpaceX - Бізнесмен залучив до роботи над легкою ракетою Firefly Alpha українських вчених та інженерів, що значно прискорило процес її створення.

У травні 2018 року у місті Дніпро був відкритий R&D-ц Центр Firefly, в якому працює 140 українських фахівців

У листопаді 2018 року Firefly Aerospace потрапила в список компаній, відібраних NASA для програми освоєння Місяця із загальним бюджетом 2,6 млрд дол.

У 2019 компанія Firefly Aerospace підписала договір про співпрацю з Aerojet Rocketdyne, колишнім підрозділом Boeing.

У 2019 році військово-повітряні сили США обрали Firefly для участі в програмі Orbital Services Program-4 (OSP-4)

У 2014 році з ініціативи Полякова в Дніпрі (Україна) створюється інжинірингова школа — Noosphere Engineering School (NES). Проект являє собою мережу лабораторій, створених на базі технічних кафедр провідних університетів України, де студенти мають можливість отримувати спеціальні знання в галузі інженерії та передових технологій, тестувати і реалізовувати свої інноваційні ідеї. За 5 років NES відкрила 7 лабораторій в Дніпрі, Черкасах, Києві, Житомирі та Рівному (Національний університет водного господарства та природокористування).

Отож, Доктор Максим Поляков – успішний підприємець, інвестор та меценат.

Наукова діяльність доктора Полякова

Максим Поляков також є науковим співробітником, який має понад 20 наукових праць на своє ім'я та є співавтором 11 патентів.

Автор понад 30 наукових праць з питань економіки знань, співавтор десятка патентів США та бізнес-візіонер.

У 2013 році Максим Поляков захистив дисертацію “Форми реалізації парадигмальної моделі інформаційного розвитку світової економіки”. Згодом у 2019 році він здобув доктора економічних наук з темою “Глобальні детермінанти становлення та розвитку економіки знань”.

У своїх наукових працях доктор Максим Поляков розглядає економіку знань як організаційний тип суспільства, де знання є ключовим ресурсом. Фактори виробництва, та поширення інновацій мають вирішальне значення. Вони лежать в основі головних сфер діяльності та системи соціально-економічних відносин. Для розв'язання цієї проблеми доктор як академік і керівник наукової школи, пропонує актуальну та комплексну модель, яка інтегрує пізнання та управління, зближення природничих наук та гуманітарних знань.

Квазіфізичну модель пізнання доктора Максима Полякова схвалили на конференціях у США, Європейському Союзі та Китаї. Нині Максим Поляков та його наукова школа розробляють та впроваджують цю модель для вирішення як теоретичних, так і практичних проблем. ЇЇ екосистема включає ініціативи для молодих ентузіастів та інженерів-початківців, які зацікавлені навчанням та побудовою успішної кар'єри у галузі STEM-професій. Інші успішні компанії, які також є прихильниками філософії Noosphere готові ділитися знаннями та досвідом галузі, щоб допомогти молодим командам реалізувати свої ідеї у життя.

Міжнародний рівень

З часу створення Noosphere перетворилася на всесвітній рух та почала співпрацювати з низкою міжнародних організацій та приймати численні міжнародні заходи. Так, у 2015 році вперше в Україні відбувся Чемпіонат Європи з ракетомодельного спорту, після успішного проведення якого у 2016 році Noosphere влаштувала Чемпіонату світу з ракетомодельного спорту у Львові. У 2017 році Noosphere стала технічним партнером ФАІ, а Макс Поляков отримав звання почесного кавалера ФАІ.

Захопленість космосом та технологіями стала важливою мотивацією для руху та створення нових проєктів ГО “Асоціації Noosphere”, серед яких – реконструкція планетарію та парку Гагаріна у Дніпрі, які здійснені саме за підтримки Максима Полякова.

Починаючи з 2001 року бізнес-філософія Максима Полякова безупинно розповсюджується та допомагає створенню успішних компаній, таких як HitDynamics, Cupid Plc, Maxymiser, Murka, EOSDA (Earth Observing System Data Analytics) та Firefly Aerospace. Завдяки своєму візіонерському баченню та потужним бізнес-підходам Noosphere доктора Максима Полякова формує нові можливості для розробки інноваційних рішень та наукових знань.

Значне місце у Максима Полякова посідає розробка освітніх програм в області точних наук.

Громадська організація «Асоціація Ноосфера» — неприбуткова організація, метою якої є популяризація машинобудування в Україні.

З цією метою компанія відкриває лабораторії Noosphere Engineering School в українських університетах. Сьогодні вони вже успішно працюють у Дніпрі, Рівному, Житомирі, Черкасах та Києві. На базі цих лабораторій до прототипування може бути залучений будь-який ентузіаст-інженер: лабораторії оснащені всім необхідним. Так, на базі одного з інженерних учесів Дніпра (їх у Дніпрі двоє), учні збирають експериментальну, так звану «студентську» ракету. Вже було два успішних запуски. Крім того, «Ноосфера Україна» не тільки приймала чемпіонат Європи і чемпіонат світу з ракетобудування, а й регулярно проводить національні змагання, а також етапи Кубка світу. Але, незважаючи на державну монополію в галузі, в Україні є підприємці, які намагаються відродити космічні технології в країні, створюючи некомерційні проекти. Максим Поляков та заснована ним асоціація Noosphere розвивають український простір через численні освітні заходи. Космічні технології залишаються постійним фокусом цієї інженерної конкуренції. Ініціатива Асоціації «Ноосфера» також є власником низки спортивних заходів, таких як міжнародні змагання з ракетного моделювання під керівництвом Міжнародної авіаційної федерації FAI. Ракетно-модельний спорт в Україні



Асоціація Ноосфери Максима Полякова підтримує Українську федерацію ракетно-модельного спорту. Переможцям та учасникам чемпіонатів виділяється грант. Грошовий приз допомагає компенсувати витрати на придбання комплектуючих, матеріалів, інструментів при підготовці до змагань. З 1991 року щорічно в Дніпрі проводяться змагання з ракетного моделювання - Кубок імені М.К. Янгеля. У 2016 році Максима Поляков і його Асоціація Noosphere допомогли ФАІ провести чемпіонат світу з ракетного моделювання, який вперше відбувся в нашій країні. У ньому взяли участь 19 країн світу. У 2018 році Федерація ракетного моделювання спорту України (ФМСУ) та Асоціація «Ноосфера» Макса Полякова провели 3 види змагань, серед яких етап Кубка світу та чемпіонат України з ракетобудування України Rocketry. Такі заходи стали вже традиційними. Challenge, де фонд у 90 тисяч гривень розподілили між трьома переможцями. Максим Поляков вважає, що пристрасть до ракетного моделювання – це перший етап на шляху до вибору космічної сфери для майбутньої професії. Українські конструктори та шанувальники ракетного моделювання здатні створювати проекти, які можуть зацікавити потенційних інвесторів R&D центр в Дніпрі став першим науковим представництвом американської компанії за межами США. Крім цього, створено ще один винятковий прецедент. Вперше американський уряд співпрацює з приватною компанією, чий центр досліджень та розробок розташований за межами США. У центрі займаються не тільки науково-теоретичними розробками, але й виготовляють, тестуюуть деталі. Для цього в центрі встановлено найбільший в Україні 3D-принтер. Пристрій дозволяє друкувати великі металеві деталі за кілька годин. Firefly Aerospace Максима Полякова постійно підтримує і впроваджує концепцію «нового космосу». Це концепція, покликана зробити космос доступним не тільки для компаній-гігантів, а й для більш дрібних бізнесів завдяки здешевленню і спрощення виробництва ракет-носіїв. Аерокосмічна промисловість зазнала багато змін за останнє десятиліття. Вони включають в себе не тільки розробку нових технологій, матеріалів, але і новий підхід до освоєння космосу. Останній є більш рентабельним і зможе відкрити дорогу новим гравцям. Firefly Aerospace, компанія, заснована Максимом Поляковим, безумовно вже увійшла в історію Нового Космосу. Інжинірингова школа Noosphere Створена у 2014 році Інжинірингова школа є спільним проєктом Noosphere і провідних університетів України. Лабораторії Школи, які є центрами досліджень і проєктної діяльності, відкриті в провідних ВНЗ України, зокрема у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Черкаському державному технологічному університеті тощо. Резиденти Noosphere Engineering School у ЧДТУ та науковці університету взяли участь у V гранд-фіналі Vernadsky Challenge Vernadsky Challenge Відкритий конкурс інженерних стартапів з грантовим фондом 2 мільйони гривень. За головний приз можуть змагатися як інженери-ентузіасти, так і команди розробників. Заявки на участь у Vernadsky Challenge приймаються за такими напрямками: космічні технології та активна біоелектроніка. Дніпровський планетарій Капітальний ремонт та переоснащення Дніпровського планетарію, розпочаті 2019 року, є ще одним із соціальних інфраструктурних проєктів Noosphere та Максима Полякова. Модернізований планетарій стане сучасним центром астрономії, науки, техніки та STEM-освіти. Крім зіркової зали у планетарії запланований експозиційний простір, космічна лабораторія та VR-зона. Забезпечуються комфортні умови перебування для гостей, у тому числі з особливими потребами. За словами Полякова, основна мета освітніх проєктів – підтримка студентів

Завдяки діяльності некомерційної організації "Асоціація Ноосфера" в Україні засновник інвестиційного фонду Noosphere Ventures і ракетної компанії Firefly Aerospace Макс Поляков передав мільйони доларів США місцевим університетам у Дніпрі для програм, пов'язаних з аерокосмічною галуззю, робототехнікою, штучним інтелектом, кібербезпекою та іншими інженерними проєктами, пише американське агентство Bloomberg. Засновник інвестиційного фонду Noosphere Ventures Поляков витрачає мільйони доларів США на розвиток науки в Україні. Про це заявив автор книги про винахідника та бізнесмена Ілона Маска, журналіст Ешлі Вайнс у своїй публікації для Bloomberg. Завдяки діяльності некомерційної організації "Асоціація Ноосфера" в Україні Поляков передав мільйони доларів США місцевим університетам у Дніпрі для програм, пов'язаних з аерокосмічною галуззю, робототехнікою, штучним інтелектом, кібербезпекою та іншими інженерними проєктами, пише автор. Один із таких проєктів – Noosphere Engineering School, філії якої відкрилися у п'яти містах України: Дніпрі, Житомирі, Черкасах, Рівному та Києві. Школа Noosphere продовжує шукати нові можливості для розширення і співробітництва з вишами всієї країни, зазначає Вайнс. За словами Полякова, основна мета освітніх проєктів – підтримка студентів, захист їхньої інтелектуальної власності, заохочення створення інженерних стартапів і спрощення пошуку інвестицій. Окрім українських фахівців, Поляков залучив до своїх програм в Україні випускників Стенфорда. Максим Поляков вкладає мільйони доларів у розвиток української науки Меценат відіграв значну роль у розвитку сприятливої науково-технічної екосистеми України та у підтримці молодих інженерів, студентів, вчених і підприємців у сфері інновацій. Максим Поляков веде активну просвітницьку діяльність в Україні. Аби підвищити інтерес молоді до науки та техніки, він ініціює та підтримує благодійні заходи, наукові конференції, інноваційні конкурси, які надихають дітей по всьому світу і звичайно в Україні. Така практика є співзвучною з вимогами НУШ. Такі заходи дуже важливі для дітей, адже спонукають зосередитися на конкретній меті та будувати шлях до її досягнення. Крім того, змагання вчать витримувати конкуренцію, практикувати креативність, самопрезентацію, приймати перемогу або поразку. Будь-який результат надає змогу оцінити свої сильні та слабкі сторони, пропрацювати їх. Дивлячись на такі процеси розумієш, що Україна має прекрасне майбутнє, адже у нас підростає чудове покоління добрих, талановитих та креативних дітей. Вони мріють зробити світ і прагнуть зробити свою країну кращою. Це є дуже важливим чинником в той час, коли йде відтік молодої, здібної молоді піднімати свою власну країну за кордон у пошуках заробітків. Актуальність таких заходів для молоді пов’язана з тим, що космічні досягнення захоплюють мільйони людей, а видатні результати в галузі астрономії та космонавтики здійснені вченими, більшість із яких своїм успіхам завдячують дитячим захопленням небом і зірками. У вищезазначених лабораторіях які вже діють у кількох регіонах України вихованці розширюють і поглиблюють знання з астрономії, космонавтики, ракетної техніки. Залучення дітей та молоді до занять ракетним моделюванням є одним із шляхів задоволення особистісних потреб, стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності, розширення обсягу знань, вирішення проблем спілкування з однолітками, змістовної організації вільного часу, формування основних життєвих компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство. А саме трьох з десяти загальнопредметних компетентностей Нової української школи: - «Компетентності в природничих науках і технологіях», що формує наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати;

- «Уміння навчатися впродовж життя», що забезпечує здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя;

- «Екологічна грамотність і здорове життя», що формує в підростаючого покоління уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. Разом з тим виховує дві з чотирьох наскрізних ліній:

- «Екологічна безпека та сталий розвиток», що формує в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства;

- «Здоров'я і безпека», що сприяє становленню учня и як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Це ще раз підкреслює актуальність даного напрямку роботи.

Максим Валерійович неодноразово був відзначений різними нагородами в різних країнах:

- 2009 — «Підприємець року» в Шотландії за версією Ernst & Young

- 2017 — почесний кавалер FAI за значний внесок у вдосконалення систем управління спортивними подіями та нарахування очок.

- 2018 — нагороджений національною премією України «Людина Року» за «За вагомий внесок у відродження українського космосу».

-У 2010 році, коли було оголошено IPO для Cupid plc., Максим Поляков став першим українським підприємцем, чия компанія стала членом Лондонської фондової біржі.

- У 2011 році компанію Cupid plc. було визнано технологічним проєктом з найстрімкішим розвитком в Шотландії, за версією Deloitte.

- Проєкт, Cupid plc. отримав статус найкращого “гравця” на Лондонській фондовій біржі у 2012 році.

-·2014 Максим Поляков став генеральним партнером інвестиційного портфеля Noosphere Ventures Partners. Інвестиції компанії зосереджені в цифровому, інженерному й космічному секторах. Максим Поляков стає добре відомим серед провідних американських інвесторів. У 2015 році доктор Поляков заснував EOS Data Analytics Inc., яка наразі пропонує новаторські послуги з аналізу просторових даних, програмного забезпечення GIS (географічна інформаційна система) та супутникових даних.

Історичний досвід країн з найрозвинутішою економікою показує, що процвітання їх залежало від того, наскільки швидко вони втілювали розумні ідеї та новинки науково-технічного прогресу.

Досвід розвинених країн також показує, що одним з головних двигунів космічної галузі є приватний бізнес. Максим Поляков який має неабиякий досвід в даній галузі, вважає, що якщо наша країна наслідує приклад США і позбудеться обмеження на розвиток приватного простору, ситуація зміниться на краще. Країна стане відкритою для нових інвесторів, які готові фінансувати космічні стартапи. Він один із тих. хто вірить у відродження космічної потужності України на міжнародній арені, а також вважає, що їхні технології допомагають зробити життя людини краще на Землі.

