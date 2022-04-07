"Полювання триває": українські захисники захопили трофейну ППО російських окупантів (фото)

Ворожа ППО є придатною до використання.
Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ захопили особливо цінний трофей - це кілька одиниць техніки ППО російських окупантів.
Полювання триває! Про це повідомляє Командування сил спеціальних операцій ЗСУ.
Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК БУК М2.
Зазначимо, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання.
ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями.
Тож іноді, навіть найстрашнішого звіра, краще брати живцем!