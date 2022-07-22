Спецоперація за участі ГУР. В Криму вражено російський корабель "Сергій Котов", - джерело
У Криму українські дрони вразили російський корабель "Сергій Котов". Це спецоперація за участі ГУР.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.
Зокрема джерело в спецслужбах підтвердило ураження російського патрульного корабля проекту 22160 "Сергій Котов". За даними видання, Спецоперація за участі Головного управління розвідки Міноборони.
Також відомо що атакували ворожий корабель морські дрони, додає співрозмовник.