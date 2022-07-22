Рівне:

Створення та просування сайтів

Спецоперація за участі ГУР. В Криму вражено російський корабель "Сергій Котов", - джерело

Війна з московитами 05-бер, 2024, 08:369 prov 0


У Криму українські дрони вразили російський корабель "Сергій Котов". Це спецоперація за участі ГУР.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.
Зокрема джерело в спецслужбах підтвердило ураження російського патрульного корабля проекту 22160 "Сергій Котов". За даними видання, Спецоперація за участі Головного управління розвідки Міноборони.
Також відомо що атакували ворожий корабель морські дрони, додає співрозмовник.
Схожі новини
Удар по Севастополю. ГУР підтвердило пошкодження десантного корабля і підводного човна РФ
Війна з московитами / Актуально

Удар по Севастополю. ГУР підтвердило пошкодження десантного корабля і підводного човна РФ

"Русский корабль, пошел на*": військові знищили вороже судно
Війна з московитами

"Русский корабль, пошел на*": військові знищили вороже судно

Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі — росЗМІ
Головна / Війна з московитами

Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі — росЗМІ

ГУР "хакнуло" російське Міноборони: отримано доступ до секретної документації
Війна з московитами

ГУР "хакнуло" російське Міноборони: отримано доступ до секретної документації

Тактична авіація атакувала ВДК РФ "Новочеркаськ" крилатими ракетами - ПС ЗСУ
Війна з московитами / Актуально

Тактична авіація атакувала ВДК РФ "Новочеркаськ" крилатими ракетами - ПС ЗСУ

Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору