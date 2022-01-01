На Львівщині ДБР повідомило про підозру керівнику лісгоспу, який привласнив землю та майно на 3 млн гривень

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили керівника держпідприємства «Славське лісове господарство», що на Львівщині на привласненні 0,35 га землі лісгоспу.На цій ділянці розташований так званий «будинок лісника». Після реконструкції, коштом підприємства, площа будівлі склала понад 200 кв.м. Загальна вартість землі та споруди становила понад 3 млн гривень.Посадовець, який також є депутатом та головою постійної комісії з питань землекористування селищної ради Славської об'єднаної територіальної громади Львівській області, вирішив привласнити садибу та землю в курортному місці.Для цього керівник держпідприємства звернувся від імені своєї дружини до селищної ради за дозволом щодо виготовлення проєкту землеустрою. Землю лісгоспу подружжя хотіло отримати начебто для ведення особистого господарства.Після позитивного рішення сільради, він залучив трьох інженерів-землевпорядників виготовити відповідний документ. Однак, під час підготовки проєкту інженери «забули» вказати, що земля, так само як і розташована на ній будівля, належить лісгоспу.На підставі цього підробленого проєкту сільрада надала землю дружині посадовця.Проте зареєструвати право власності на землю фігурантам не вдалося, їх було викрито правоохоронними органами.Керівнику лісгоспу, його дружині та трьом інженерам повідомлено про підозру у підробленні та використанні підроблених документів, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні (ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади керівника лісгоспу.Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло залучених до оборудки осіб.Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.