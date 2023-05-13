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Правоохоронця з Житомирщини викрили у привласненні півмільйона гривень підозрюваного

Новини регіону / Житомирська область 03-січ, 2024, 15:429 prov 0
Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Житомирщини, який під час розслідування злочину привласнив майже півмільйона гривень.
У березні 2023 року правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у виготовленні та збуті наркотиків. Під час обшуку у нього знайшли та вилучили як речовий доказ майже півмільйона гривень у різній валюті.
Проте правоохоронець не передав кошти на зберігання, і не віддав їх навіть після того, як суд постановив повернути вилучені гроші.
Посадовець підозрюється у привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.
Джерело.
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