Повістка як тиск на ЗМІ: Сирський призначив перевірку

Повістка як спосіб тиску?

Розслідування: Дружина головного кіберрозвідника СБУ під час війни купила елітну квартиру

Головнокомандувач ЗСУ запевнив у повній повазі та визнанні важливості роботи ЗМІ, наголосивши на їх внеску у боротьбу в інформвійні. Він призначив перевірку щодо імовірного тиску на журналіста з боку ТЦК.Професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва Збройних Сил України та охороняється законодавством України. У цьому запевнив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Facebook в неділю, 7 квітня, на тлі скандалу щодо імовірного тиску Служби безпеки України через ТЦК на журналіста "Слідство-інфо"."За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення", - написав він.Сирський наголосив на повазі та важливості внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками, зокрема і в інформаційному просторі, додавши, що сотні журналістів з початку широкомасштабного вторгнення стали до лав Сил оборони.Напередодні Незалежна журналістська розслідувальна агенція "Слідство.Інфо" повідомила про тиск на свого журналіста Євгенія Шульгата, який донедавна розслідував факти ймовірної корупції в Службі безпеки України (СБУ). За їх твердженням, на початку тижня до журналіста у супермаркеті підійшли посадовці Солом'янського територіального центру комплектування (ТЦК) і намагалися вручити йому повістку. Це сталося о 21:15 в іншому районі Києва - Оболонському.Медійники переконані, що інцидент трапився за наведенням, адже військові знали в обличчя Шульгата та зверталися по імені та прізвищу. Розмову з ТЦК журналіст зняв на відео, що дозволило команді ідентифікувати його співрозмовників.Також "Слідство.Інфо" отримало відеозаписи з камер спостереження торговельного центру "Дрім", де трапилися описані події. Виявилося, що одразу після того, як журналіст увійшов до ТЦ, туди ж прибули й працівники військкомату в супроводі чоловіка, вдягненого як цивільний."З відео зрозуміло, що людина у цивільному дає вказівки співробітникам ТЦК. Поки журналіст перебуває у супермаркеті, чоловік у цивільному ходить біля кас, а потім швидко повертається до військових. Активно жестикулює, показуючи військовим у різні боки та залишає торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста. З побаченого можна зробити висновок, що цей чоловік вказує військовим на Євгенія Шульгата", - вважають розслідувачі.Згідно з твердженнями джерел агенції, чоловіком у цивільному "може бути Олексій Володимирович Біленко - людина, близька до Іллі Вітюка" - глави департаменту кібербезпеки СБУ та фігуранта останнього антикорупційного журналістського розслідування. Як з'ясували журналісти, Біленко працює в цьому ж департаменті.У розслідуванні "Слідства.Інфо" від 4 квітня йшлося журналісти заявили, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбала у грудні 2023 року елітну квартиру на 195 квадратних метрів устоличному Печерську, ринкова ціна якої понад 20 мільйонів гривень. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень."Невдовзі після того, як Вітюк обійняв нинішню посаду, Юлія Вітюк відкрила ФОП, через який отримала 9,4 млн грн прибутку у 2022 року і 13,4 млн грн - у 2023, - йдеться у матеріалі ЗМІ. - Про діяльність свого ФОП та про дороговартісну квартиру Юлія Вітюк відмовилася спілкуватися з журналістом "Слідства.Інфо". Жодних даних про юридичні послуги, за які Юлія Вітюк отримує понад 1 мільйон гривень на місяць, журналістам знайти не вдалося".