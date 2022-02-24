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У ЄС ухвалили рішення щодо заморожених активів росії: куди направлять кошти

Головна 07-травня, 2024, 12:009 prov 0
Країни ЄС погодили передачу 90% доходів від заморожених російських активів на оборону України, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, йдеться про «значну суму, яка становить кілька мільярдів на рік». При цьому Україна не буде зобов’язана закуповувати зброю саме в Європі.
Шольц додав, що угода перебуває на фінальній стадії. Консенсус дозволить уже влітку додати 3 млрд. євро до зобов’язань Євросоюзу перед Україною у розмірі 16 млрд. євро, говорив комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні.
Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував країнам ЄС використати 90% доходів від російських активів для закупівлі зброї та снарядів для підтримки Києва, а 10% передати до бюджету ЄС, щоб інвестувати в українську військову промисловість.
Напередодні Боррель повторив, що частина грошей з активів має бути спрямована Києву безпосередньо, щоб Україна могла виробляти військову продукцію самостійно відповідно до своїх потреб. “Це дозволить заощадити на витратах на транспортування та уникнути затримок”, – пояснив він.
Загалом з лютого 2022 року країни G7 заморозили близько 300 млрд. євро валютних резервів Центробанку рф, з яких приблизно 208 млрд. євро знаходяться в ЄС, в основному в бельгійському депозитарії Euroclear. 2023 року вони принесли йому 4,33 млрд. євро прибутку. А за підсумками першого кварталу 2024-го – 1,566 млрд. євро. Наразі кошти виводяться на спеціальний рахунок.
Варіант з конфіскацією фактично відкинутий через можливу незаконність таких дій. Натомість розглядається використання на підтримку України прибутку, тобто відсотків, від цих активів. Остаточне рішення має бути прийнято на саміті G7 в Італії у червні.
Джерело.
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